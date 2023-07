¡Solo para armys! Festejarán los 10 años de BTS en el Museo Semilla

Eres fans Army de la agrupación surcoreana BTS, prepárate para festejar su aniversario en el Museo Semilla, este 26 de agosto a las 3 de la tarde, ya que cumplieron 10 años el 13 de junio pasado, por lo cual Marisol Hernández invita a las seguidoras a disfrutar de uno de los conciertos más emblemáticos del grupo “Map of the Soul One”, que se transmitió vía streamview cuando estuvo la pandemia.

También dio a conocer la organizadora que otro motivo de celebración es el primer año de la fundación de la fanbase aquí en Chihuahua, por lo que las asistentes podrán escuchar los éxitos como: Dynamite, Boy with luv, No more dreams, de igual manera,de forma individual: Ego con J-Hope, Shadow de Suga, Moon interpretada por Jin, el performance de Jimin con Filter, V con Inner Child y Jungkook con su distintiva My time.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Actualmente, informó Marisol Hernández, que los jóvenes cantantes desde el 2010 eran aprendices, pero su debut oficial en el mundo de la música fue el 13 de junio del 2013 con la canción “No more dreams”, asimismo, indicó que la fanbase cuenta con alrededor de 300 miembros en el grupo de WhatsApp y en Instagram son 700, aquí en Chihuahua capital, y a nivel mundial hay más de 90 millones de armys.

La banda ha tenido bastante influencia en las nuevas generaciones con su estilo musical, ya que en sus temas envía mensajes a su público, por lo cual su fama y éxito han sido reconocidos por instituciones y organizaciones como la ONU, Unicef.

Foto: Cortesía | Marisol Hernández

Los integrantes de este proyecto musical son: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes escriben y producen la mayor parte de su material discográfico; a pesar de haber sido creado con un estilo principalmente hip hop ha llegado a incorporar una gran variedad de géneros en su repertorio musical.

Hasta 2022, BTS es el artista con mayores ventas en la historia de Corea del Sur según Circle Chart, con más de 30 millones; su álbum Map of the Soul: 7 es el disco más vendido en ese país, así como el primero del que se comercializaron cuatro y cinco millones de copias. También es el primer artista de habla no inglesa en dar un concierto -con todas las entradas agotadas- en el Estadio de Wembley (Love Yourself World Tour, 2019).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo múltiples American Music Awards, Billboard Music Awards, Golden Disc Awards y cinco nominaciones en los premios Grammy. Además, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) lo nombró artista global del año de 2020 y 2021.

Es de mencionar que hoy en día cada uno de los artistas se encuentra haciendo actividades como solistas y dos de ellos ya se enlistaron en el Servicio Militar obligatorio de Corea del Sur.

No te pierdas la oportunidad de cantar y convivir en este evento que se realizará en el Museo Semilla este próximo 26 de agosto, a las 3 de la tarde, donde habrá sorpresas.

DATO:

Para poder asistir contacta a Marisol Hernández al 614 157 9313, quien te dará información sobre el evento