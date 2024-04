¡Talento chihuahuense! El cantautor Luis Espinoza abrirá concierto de Belanova

Uno de los artistas que abrirá el concierto de Belanova este 20 de abril, en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, será el chihuahuense Luis Espinoza quien tiene preparado para su público un show acústico acompañado de percusiones para crear una atmósfera muy agradable a los asistentes del evento, sobre esta participación con este grupo internacional expresó el cantautor a este medio de comunicación:

“El público escuchará versiones sabrosonas de mis composiciones y un que otro cover que he versionado a mi estilo, asimismo, esta oportunidad de ser telonero de unos de los grupos musicales internacionales siempre es emocionante, sobre todo pisar escenarios “chonchos” es muy gratificante y reconfortante para mí; siempre que pasan este tipo de experiencias es un... ¡ahhhh lo estoy haciendo bien!

“Por lo cual una de mis mayores satisfacciones que me ha dado mi carrera artística son los viajes, la comida de otros lugares, las cheves artesanales de otras entidades, las personas que te abren la puerta de su casa, sus familias; eso me llena el corazón cada vez que toco.

“También, por supuesto, que me han pasado varios tipo de aventuras y situaciones, una de ellas ha sido el confundir los nombres de las ciudades en las que me encuentro dando mi espectáculo, un ejemplo de ellos, es cuando agradezco al público su presencia y les digo gracias Hidalgo, y en este momento estoy en Pachuca, lo cual no pasa a mayores y mis fans me perdona ese error, a los cuales considero como indispensables en esta industria y siempre estoy agradecido con ellos”, indicó.

Foto: Cortesía Luis Espinoza

Sacrificios

Esta carrera exige mucho, entre ellos sacrificios los cuales he realizado, con el tiempo te das cuenta que desde que decides dedicarte a esta carrera de tiempo completo profesionalmente es una toma de decisiones constante, que te cuesta demasiados sacrificios como: estar lejos de familia; tiempos de soledad, soledad verdadera; ni un perro que te ladre, por ejemplo, ja ja ja (risas).

Pero todo eso lo vale, la sensación de estar arriba de un escenario es la más hermosa de mi vida, bueno después de ver nacer a mi hija, es algo inexplicable pisar cualquier escenario para exponer tu talento, donde soy muy relajado, no llevo a cabo ningún tipo de ritual antes de subir, casi siempre es diferente porque cada show tiene su magia, sólo lo básico, para mí, una chelita, un soto o algún destilado y al escenario con mi guitarra para acompañarme.

Por otro lado, se le cuestionó si tuvieras la oportunidad de salir de fiesta o reventón con algún artista ya sea hombre o mujer, ¿con quién sería y por qué?, indicando: “Tsssss, buena pregunta, serían Jorge Drexler o Joaquin Sabina, siento que sería tan constructiva esa rumba que ya no volvería a ser el mismo”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, Luis Espinoza se describe como una persona con mucha humanidad y sentido de servicio, a quien le gusta el Spotlight, pero a veces prefiere no salir de casa y disfrutar de su familia; le encanta la cheve, la bohemia y actualmente pasar tiempo con su familia, siendo una de sus frases preferidas que utiliza en su vida “Por si no te vuelvo a ver”.

Así que si deseas saber más de este artista quien siempre se encuentra promocionando su música, puedes seguirlo en sus redes como Facebook, Spotify, YouTube como Luis Espinoza; en Instagram lo puedes localizar como @luisespinozamx y X (Twitter) @luisespinozamus.