"Te echaremos en noviembre", le dice Taylor Swift a Donald Trump

Taylor Swift acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avivar el supremacismo y el racismo y aseguró que el mandatario saldrá de la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre.

"Después de avivar los fuegos del supremacismo blanco y el racismo durante tu presidencia entera, ¿tienes el coraje de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿'Cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos'?", dijo al cuestionar una cita textual del mandatario.

"Te echaremos en noviembre", añadió.

En su primera hora en la red social, este mensaje de Swift acumuló 300 mil "me gusta" y más de 100 mil retuiteos.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

Swift contestó así a un mensaje muy polémico de Trump en el que llamó "matones" a los manifestantes que han salido a las calles de Minneapolis para protestar contra la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía.

"Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que esto pase. Acabo de hablar con el Gobernador (de Minnesota) Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él. Ante cualquier dificultad, asumiremos el control pero, cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos", dijo Trump.

Mundo Twitter señala un tuit de Trump por "glorificar la violencia"

Twitter etiquetó este mensaje de Trump explicando que "incumplió" sus reglas "relativas a glorificar la violencia".

Pero apuntó que "puede ser de interés público" que permanezca accesible en su plataforma aunque oculto a primera vista.

Swift, que durante cierto tiempo había sido mirada con recelo por parte del mundo del espectáculo por ser, presuntamente, cómplice de las élites conservadoras del país, ha destacado en los últimos tiempos por su activismo feminista y LGBTQ y por sus críticas a Trump.

La cantante se ha unido con estas declaraciones a numerosas estrellas, sobre todo afroamericanas, que en los últimos días han exigido justicia por la muerte de Floyd, que ha desencadenado protestas en diferentes ciudades de EU, y han criticado la pervivencia del racismo y el amparo a este tipo de agresiones en el país.

Foto AFP

El hombre, de 40 años, falleció el lunes después de ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado. En vídeos grabados por transeúntes aparece un agente con la rodilla sobre su cuello durante minutos.

"Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor", se escucha a Floyd decir mientras agoniza.

Su nombre era George Floyd y fue cruelmente asfixiado por un policía asesino y cobarde junto a su cómplice idiota, ambos del departamento de policía de Minneapolis (Derek Chauvin y Tou Thai). We demand Justice#BlackLivesMatters #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/zuU91C9KdD — Obama (@ObamaUnlocked) May 26, 2020

Beyoncé, Madonna, Cardi B, Ariana Grande, John Boyega, Justin Bieber, Demi Lovato, Jamie Foxx, Viola Davis, Lupita Nyong'o, Ava DuVernay o Janelle Monáe son solo algunos ejemplos de famosos de la música y el cine que han mostrado su indignación por el fallecimiento.

No obstante, y al margen del aplauso general a la respuesta de las estrellas, los usuarios de las redes sociales también criticaron un vídeo de Madonna publicado el jueves en el que aparecía su hijo David bailando "They Don't Care About Us" de Michael Jackson, como homenaje a Floyd, por considerarlo frívolo o inoportuno.