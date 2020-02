Bloqueos no deben frenar la ruta del trabajo del SNTE; Avitia

El Secretario General de la Sección 24 del SNTE, Ever Avitia reiteró que continúa abierto al dialogo con los manifestantes que bloquean la entrada a las oficinas, pero que definitivamente se buscará una ruta de trabajo, ya que no se puede desatender a la base sindical y en el tema relacionado con la cuota sindical para jubilados, quien no desee aportar a su sindicato, en el caso de jubilados y pensionados podrá dejar de hacerlo ya que están en su derecho, pero debe existir previamente una solicitud de ello, lo anterior porque no es una decisión generalizada.

Ever avitia, respecto a la aplicación del incremento salarial del 2015-2019, aclaró que se presentó en tiempo y forma la exigencia a Gobierno del Estado, aunque las inconsistencias pudieron presentarse, “en su momento hicimos la gestión sindical,” afirmó,

En rueda de prensa este viernes, el líder del SNTE aseguró que la revisión del servicio médico que brinda Pensiones Civiles del Estado en cada una de las regiones y delegaciones del estado ha rendido ya buenos resultados, tal es el caso de Casas Grandes y Janos, entre otros sectores, por lo que reiteró la disposición de continuar luchando por un servicio médico de excelencia, ya que es uno de sus objetivos principales, luchar por esta causa en beneficio de los sindicalizados.

Respecto al bloqueo de las oficinas del SNTE, aseguró que la disposición de diálogo ha sido manifiesta en distintas ocasiones, pero ante la negativa de los manifestantes que impiden el acceso a la Sección 42 se continuará con la ruta de trabajo ya que ellos rechazaron cualquier propuesta de acción conjunta, por lo que los miles de sindicalizados en el estado se merecen una atención digna y personalizada y acciones como estas no deben de frenar la carga de trabajo.

