Contaminan arroyo en colonia Villa

Tercera y contando vecinos de la colonia Villa ensucian de nuevo arroyo con llantas, basura y escombro.

Esta es la tercera ocasión que esta parte del arroyo que da en las calles Columbus y Pascual Orozco donde los vecinos denuncian que ya es constante el tiradero de basura llantas y escombro, a pesar de que ya lo han limpiado empleados del municipio a la gente le ha valido y ya está de nuevo sucio.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

Cabe destacar que aunque municipio no ha dejado de atender las quejas en este sector, hoy es más bien la gente la que no ha hecho caso de no volver a ensuciar.

