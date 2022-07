Empresarios creen que Marcelo Ebrard vendrá a Juárez como acto político

La próxima visita de Marcelo Ebrard a Ciudad Juárez, tomó por sorpresa a la Iniciativa Privada, quienes, como tema principal, pedirían soluciones al problema de migración, esto en caso de poder ser escuchados por el Canciller.

Aunque no se ha especificado la finalidad de la visita del funcionario federal, algunos empresarios creen que es un acto meramente político, más que buscar soluciones para esta frontera.

“Me imagino que vienen a hacer su lucha como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su momento, viene a hacer sus campañas acá en Juárez, yo no veo un proyecto de mesa de trabajo sobre la secretaría que él liderea, pero igual puedo estar equivocado porque no necesariamente tengo que tener la información, desde de esa óptica el Canciller viene a un acto político como vino su contrincante de política”, opinó Manuel Sotelo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga de Ciudad Juárez.

Aunque, a algunos miembros de la iniciativa privada, aún no les ha llegado una invitación formal para reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores, en el caso de Sotelo, empresario, ha sido convocado sólo a través de mensajes de WhatsApp.

“A mí me han llegado dos WhatsApp de empresarios que están invitando, no me ha llegado en sí, una invitación formal, creo que Ebrard trae más tema empresarial que el resto de la 4T, yo ya recibí un par de invitaciones, lo cual me sorprendió por que difícilmente recibimos convocatorias por parte del Gobierno Federal”, contó Sotelo.

Juárez

Dentro de los temas que más acongoja a la iniciativa privada, se encuentra la situación de personas en movimiento, por lo que, si tuvieran la oportunidad de externar algo a Marcelo Ebrard, sería esta problemática.

“Lo que pediría es que ayude a resolver el tema de migración que hemos tenido y tenemos, hay la preocupación de que venga más gente con esa situación”.

“Esto de la migración nos afecta a todos, desde el hecho que haya migrantes y no tengamos infraestructura para recibirlos, alimentarlos, hospedarlos, para darles salud, todo esto nos afecta en muchas situaciones, la principal de ellas la inseguridad”, expresó el empresario.

Recordó que, en el 2019 se habían reunido con Marcelo Ebrard y les dio muy buenas soluciones para los migrantes, además en ese mismo año ayudó la presión que hizo el expresidente Donald Trump, pararon los éxodos de migrantes que cruzaban por todo México.

Dijo que, en ese mismo año, los cruces de trailers duraban hasta 36 horas para cruzar a los Estados Unidos, esto debido a que los oficiales de CBP en vez de estar espaciando las cargas o atendiendo a la gente que pasa a El Paso, Tx, estaban atendiendo a los migrantes, situación que no quieren volver a vivir.