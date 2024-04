¡Rimando entre sueños! Joven rapero busca el éxito en camiones urbanos del estado

Joven rapero busca su sueño de ser cantante haciendo improvisaciones de rap en los autobuses de Parral. desde los 16 años, Carlos Pérez ha dedicado parte de su vida a este estilo de música, desde composición de canciones y hasta las rimas con improvisación.

Carlos Pérez, también conocido como “El Gamesa”, es un cantante de rap de 29 años proveniente de Chihuahua capital, todos los días sube a un diferente autobús y recorre la mayoría de las calles de Parral con un solo objetivo, hacer pasar un agradable momento a los pasajeros del autobús, cantando sus rimas de rap improvisadas.

Él es originario de Cuauhtémoc, donde vive al lado de su esposa Jaqueline y su hijo Sebastián, pero su pasión por la música y buscar la superación personal, lo han llevado a viajar por todo el estado, llevando sus rimas e improvisación a los oídos de quienes utilizan el autobús para llegar a sus diferentes destinos.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Carlos, pues hubo un momento en su vida en que las drogas se apoderaron de él, llevándolo por el mal camino de los vicios y las malas compañías, haciendo que cometiera errores.

Fue a lado de sus “amigos” que, a la edad de 16 años, Carlos comenzaría a aprender el arte de la improvisación al ritmo del rap; no obstante, también aprendería del consumo de sustancias ilícitas y de bebidas alcohólicas, mismas que lo llevarían no solo a estar tras las rejas por delitos menores, sino a poner en riesgo su vida.

“Anteriormente me juntaba con gente del barrio de la 187, ahí teníamos un grupo de rap y nos hicimos llamar los A187, nos gustaba improvisar y cantar, pero la diversión no paró ahí, lamentablemente las drogas se apoderan de uno y cuando ya es tarde, te es imposible salir de ellas, cuando menos piensas te encuentras robándole a tu familia para conseguir para la dosis. La mayoría de mis amigos ya están en la cárcel o muertos, yo he sido de los pocos que han logrado salir de las drogas”, dijo.

Su esposa y su hijo, han sido el motor de su vida para que saliera de las drogas, además de contar con el apoyo de Mario Barrera y Alfredo Corral, ambos directores de los Centros de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (Crread) en Chihuahua y Cuauhtémoc, quien, además, se convirtieron en sus buenos amigos.

Actualmente, “El Gamesa” lleva dos años y nueve meses fuera de las drogas, agradecido del apoyo que encontró en su esposa y sus amigos, Mario Barrera y Alfredo Corral, continúa rapeando e improvisando, asimismo, busca seguir el ejemplo de Mario, ayudando a los adolescentes a alejarse de las drogas a través de su música.

Publicada originalmente en El Sol de Parral