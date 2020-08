Presidencia de Congreso pertenece a Morena: Carrera

“Yo voy a hacer todo lo posible porque la presidencia sea para Morena, sea para mí o no sea para mí”, declaró Benjamín Carrera, quien manifestó que desde el pasado periodo a Morena le correspondía dirigir la mesa directiva del Congreso del estado.

Carrera hizo saber que aún no define si contenderá por la presidencia del Congreso, pero que lo que sí es un hecho es que buscarán que recaiga en Morena.

“Desde el año pasado, en relación a un acuerdo político que había y de acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica y la Ley de Prácticas Parlamentarias, la presidencia del Congreso correspondía a la segunda fuerza política, que en este caso es Morena”, comentó el entrevistado.

Lamentablemente -dijo-, Acción Nacional, junto con otros partidos, “decidieron torcer la ley, pisotear todos los acuerdos y los reglamentos posibles; y no aceptaron que Morena ocupara la presidencia”.

Recordó que en el periodo pasado, él fue la propuesta de Morena para ocupar la presidencia del Congreso, pero esta vez aún no hay algo concreto en este sentido.

“En esta ocasión, me parece, existe la posibilidad de resarcir ese atropello que se dio al partido en aquel momento. No tengo claro si lo van a aceptar o no, pero yo haré todo lo posible porque así sea: que se respete la presidencia del Congreso para Morena”, recalcó.

Compartió que en lo personal está evaluando la posibilidad de participar en este proceso; “aún no lo tengo cien por ciento decidido porque existen otros tipos de proyectos políticos que estoy evaluando, pero en estos días tendré que definir. Estoy justamente en ese proceso de análisis al respecto”, expresó el legislador.

De lo que no hay duda -resaltó-, es que se peleará para que la presidencia la ocupe un diputado de Morena, cuyo coordinador en el Congreso es Miguel Ángel Colunga.









