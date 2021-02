Abonan a pensiones 30 mdp pero continúan sin servicio

Los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado seguirán sin servicio médico en tres nosocomios privados, toda vez que sólo se les dio un “abonito” de 30 millones de pesos.

La deuda total de PCE ascendía a 123.6 millones de pesos, de éstos 61 mdp se le deben al Hospital Christus Muguerza, 59 mdp a Hospital Ángeles Chihuahua y 3.6 mdp al Hospital Ángeles Cuauhtémoc. Con el abono la deuda es de 93.6 mdp.

El contador Alberto José Herrera González estuvo cabildeando con los nosocomios a fin de que con este abono se pudiera continuar con la prestación del servicio hasta este martes, día en que se espera que los organismos deudores aporten sus cuotas y con ello contar con recursos para cubrir al menos la deuda de 93.6 mdp que se tiene a septiembre de 2020.

Hay que recordar que la deuda de PCE con proveedores asciende a 850 millones 503 mil 120 pesos al cierre del 2020, ya que hay facturas vencidas desde hace ocho meses.

Los mayores deudores son la Secretaría de Hacienda, Universidad Autónoma de Chihuahua, Tribunal Superior, Congreso del Estado, JMAS de Delicias y Parral. En su conjunto concentran el 85 por ciento de la deuda.

Local Suspenden servicio a PCE por deuda de 123.6 mdp

Hay que resaltar que la Secretaría de Hacienda había establecido un convenio de pago para el mes de enero, debido a que esperaba que se pudiera contratar el crédito y con ello darle a PCE 300 mdp, con lo cual se podrían saldar algunos de los adeudos, principalmente con los nosocomios, donde la deuda es de 297 millones 592 mil 560 pesos.

A la fecha, ninguno de los deudores ha podido cumplir con las cuotas del servicio médico, sólo en este rubro la UACh adeuda 510 mdp, Hacienda 350 mdp, Ichisal con 45 mdp, TSJ son 42 mdp y las JMAS de Delicias y Parral son 26 mdp y 28 mdp.

Cabe recordar que esta es la segunda vez, que los hospitales privados cancelan el servicio. En la misma situación se encuentran los servicios subrogados, entre los que destacan hemodiálisis y quimioterapias, con adeudos de 103 millones 516 mil 335 pesos.

El panorama no es nada alentador, sobre todo porque las deudas siguen creciendo, al igual que los intereses, y no hay dinero en las arcas de los organismos deudores y si lo hay no llega a la tesorería de PCE.