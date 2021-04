-- Al borde del rojo, a qué juegan los chihuahuenses -- Se mudan campañas a Juárez y la región

RETROCESO.- Al hablar de un escenario poco alentador por la pandemia, especialmente para Chihuahua y otros 56 municipios –a excepción de Juárez y el noroeste— que pasaron al Semáforo Naranja, el secretario de Salud, Eduardo Fernández, hizo un angustioso llamado a retomar las medidas de prevención ahora que todavía se está a tiempo de evitar un cierre total como el de octubre del año pasado.

RETROCESO II.- En realidad hizo oficial lo que todos sabemos desde hace un par de semanas, los números son abstractos pero precisos y se han disparado en los reportes de contagios, casos activos, hospitalizaciones y decesos. Un juego peligroso, lo llamó el funcionario, el que libran los chihuahuenses que irresponsablemente relajan las medidas y van a fiestas, llenan restaurantes y salen a pasear como si el virus estuviera controlado, mas aún como si el hecho de que el 2% de la población total esté vacunada sea motivo de echar las campanas al vuelo.

MAGENTA.- El trago amargo de estos resultados le cobró factura al funcionario que carraspeaba en su mensaje al hacer hincapié en que se pasa a un naranja restrictivo, por aquello de las tonalidades que el gobierno estatal le ha dado al manejo de la pandemia y a un grado del rojo –otra vez— si se hace caso omiso a las restricciones, que nuevamente se enfocaron en reducir aforos y controlar la venta de alcohol. A la luz de los hechos, no hay más Plan B aunque la iniciativa privada reclama más alternativas que aplicar, supuestamente la Universidad Autónoma de Chihuahua trabajó en un semáforo más efectivo que regula movilidades, como el aplicado en El Paso, Texas, sin embargo el Gobierno del Estado o no se lo hicieron llegar u optó por no usarlo.

MUDANZA.- En el contexto del naranja casi magenta, los cuartos de guerra de los candidatos a la gubernatura modificaron las agendas de la próxima semana y como Juárez se queda en amarillo, así como el noroeste, se mudan a esa zona para convocar a reuniones controladas y eventos semimasivos. En el resto del estado, difundirán sus propuestas a través de los medios de comunicación y una que otra acción que el semáforo restrictivo les permita.

VELADORA.- Decenas de campesinos y productores del campo de la región de Delicias se reunieron ayer con la candidata del PRI, Graciela Ortiz y Salvador Alcántar para comprometerse con sus proyectos políticos a cambio de recibir la defensa contra las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en ese empeño por afectarlos y seguir enviando el agua de las presas hacia el cauce del río Bravo.

VELADORA II.- Llamó la atención que entre la concurrencia estuvieron dirigentes de asociaciones lecheras, agrícolas y ganaderas. Coincidieron en argumentar que confiarán en la candidata del tricolor para que encare al gobierno federal, como en su momento lo hiciera Patricio Martínez y se eviten mayores afectaciones al campo chihuahuense.

REACCIÓN.- A propósito del Revolucionario Institucional y luego de la operación de Mario Vázquez y Pedro “el güero” Montes para sumar a más de 60 exalcaldes de ese partido al proyecto de la candidata blanquiazul a la gubernatura Maru Campos, trascendió que el dirigente estatal Alejandro Domínguez, se acordó de decenas de militantes sueltos a los que no han puesto atención y comenzó a convocarlos para reunirse mañana con Chela Ortiz. Quienes supieron de la convocatoria soltaron la carcajada, pues calificaron de acción retardada y que deja muy mal parado a Alex Domínguez, quien quiere hacer en dos días lo que Mario y compañía hizo en más de un año.

SUMA.- Precisamente ayer el inge Mario Vázquez anunciaba la suma de más personalidades al proyecto de Maru, ahora desde su natal Bachíniva. Dio cuenta de que se unían Adolfo Rodríguez, Salvador Rivera y Eduardo Frías, entre otros, quienes terminaron su relación con Morena por malos manejos al interior del instituto político.

ABUSO.- Hasta esta redacción nos hicieron llegar el dato de las seccionales que utilizan recursos del Municipio y ofrecen apoyos a cambio de votos para el candidato panista a la alcaldía, Marco Bonilla. Se trata de Reyna Carolina Arellano Torres, quien está adscrita a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Zulema Rentería, en la nómina de la Dirección de Desarrollo Humano.

ABUSO II.- Dicen que las seccionales no han escondido su apoyo en redes sociales en favor del aspirante ni han tenido límites para su operación política y coacción del voto en horario de trabajo y con otras seccionales y líderes de colonias. Incluso se dice que Arellano Torres ha orquestado una campaña porril y mandado a sus huestes a golpear a miembros de las brigadas de otros partidos. Por ello, más de uno se pregunta si la alcaldesa capitalina Manque Granados, estará al tanto de esta situación, pues finalmente se trata de dos empleadas del barco que ella dirige.