Armando Cabada reincidente de Covid-19

A través de las redes sociales Cabada Alvídrez informó a los ciudadanos de la condición de salud que enfrenta junto a su familia: “Hola buenas tardes, como les he estado informando en estos últimos días, los índices de contagio y recontagio del coronavirus en nuestra ciudad son realmente preocupantes. Debo decirles que he vuelto a salir positivo en mi examen más reciente y no solamente yo, sino también mi hija Regina y mi esposa Alejandra, ella como presunta positiva”, compartió

Agregó que los tres padecen de síntomas de un resfrío fuerte, pero permanecen en confinamiento voluntario en casa, sin necesidad de hospitalización. Hasta el momento, el Gobierno Municipal de Juárez no ha brindado más información.