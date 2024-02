Arriban 240 migrantes más a Chihuahua; se instalan en el campamento de la Juan Pablo II

Alrededor de las 3:00 de la mañana de este jueves, arribaron a la ciudad alrededor de 240 migrantes provenientes de Centroamérica, en busca de refugio por las situaciones ocurridas en sus países natales, utilizando cualquier medio de transporte que les es posible.

Actualmente, son cientos de migrantes los que se encuentran acampando cerca de los patios de la estación Tabalaopa de Ferromex al sur de la ciudad, número que va en aumento todos los días por los grupos de extranjeros que llegan en tren a la ciudad, siendo cada día más complicado salir de Chihuahua, en comparación con otros países de México.

Rolando Alonso Gómez, un hombre de 60 años, originario de Honduras que se encuentra en esta travesía en compañía de sus dos nietos de tres y seis años, su hija y yerno, comentó que tienen tres meses y medio desde que salieron de su país natal y que mientras más al norte avanzan, más complicado es el camino.

En un principio, los hondureños emprendieron su viaje con los medios de transporte comunes en Centroamérica, pasando por Guatemala hasta llegar a México, donde los problemas con el transporte iniciaron debido a que no les permitieron comprar boletos para camiones y con los taxistas les salía demasiado caro viajar.

De esta forma, consiguieron llegar hasta Tapachula, donde lamentablemente, fueron asaltados y los despojaron de todo el dinero que llevaban, obligándolos a tomar trabajos esporádicos a continuar su camino a pie hasta llegar a Puebla de Zaragoza.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

En Puebla, los hondureños fueron alcanzados por elementos del Instituto Nacional de Migración, quienes los deportaron hasta Veracruz retrasando su viaje, “pero traemos la convicción de seguir, porque en nuestro país hay una gran necesidad e inseguridad, le dije a mi hija de venirnos con el propósito de que los niños estén seguros”, comentó el hondureño.

Siguiendo su camino a pie, Rolando y su familia lograron llegar a la Ciudad de México, a El Chalco de Díaz Covarrubias, donde consiguieron diversos trabajos esporádicos para ganar dinero y sustentar sus gastos, volviendo a abastecerse de comida, medicamentos y ropa limpia para continuar con su viaje luego de cuatro días en dicha localidad.

Desde la Ciudad de México, al igual que otros migrantes anterior a ellos, tomaron un tren de Ferromex en una de las estaciones y continuaron su viaje hacia Huehuetoca, donde tuvieron que pasar la noche, para después embarcarse a un segundo tren que los llevaría a por todo México hasta Torreón, Coahuila.

En Torreón se encontraron con un grupo grande extranjeros, en su mayoría veracruzanos, que también dirigiría hacia Chihuahua, por lo que fueron cientos de migrantes los que se subieron a dicho tren, el cual tenía rumbo a Jiménez, siguiendo hasta la ciudad de Chihuahua, donde la mayor parte de los migrantes han batallado más para continuar con su camino.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Su transporte, al igual que la mayor parte de los migrantes, es a través de los vagones de Ferromex, debido a que no han tenido problemas en subirse a ellos hasta llegar a la ciudad de Chihuahua, donde los guardias de seguridad y elementos policiacos les impiden la estadía dentro de los patios férreos e imposibilitan que vuelvan a subirse a un tren.

Según indicaron los migrantes, en la ciudad hay varios agentes de migración que les han dicho que no los detienen porque los lugares donde los tienen detenidos se encuentran llenos, “nos han tratado bien aquí, no nos han golpeado”, comentó Rolando.

En este viaje se han gastado alrededor de mil 500 lempiras hondureños, que son alrededor de mil 036.11 pesos mexicanos, más el dinero que han ganado en los trabajos esporádicos que consiguen en su viaje con destino a Estados Unidos .

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

La razón principal que hizo que esta familia tomará la decisión tan drástica de migrar de su país, es que los miembros de pandillas en Honduras comenzaron a amenazar a la familia para que pagaran una cuota de seguridad o si no, los iban a matar, “yo no quiero perder a mis nietos, por eso salimos de inmediato de Honduras para buscar el famoso sueño americano, pero no es por un trabajo sino por seguridad”, expresó el hondureño.

En Estados Unidos la familia ya tiene conocidos que pueden ayudarlos una vez que puedan pasar por la frontera, sin embargo, aquí en la ciudad de Chihuahua parece que se van a retrasar más de lo pensado, ya que los guardias y agentes de seguridad los sacaron de los patios de Ferromex, al igual que a otros cientos de migrantes que llevan días esperando una oportunidad para salir de la capital.

Desde que llegaron a la ciudad en la madrugada, se percataron que muchos de los paisanos están siguiendo su camino buscando transporte en las calles, pagando hasta mil 500 pesos por persona para que los lleven en carro hasta la ciudad fronteriza, aunque no les consta que sea verdad que los lleven hasta Juárez.

Otros migrantes comentaron gracias a los ciudadanos mexicanos cómo han logrado llegar hasta este punto, dado a que algunos de ellos los suben a sus vehículos cuando los ven caminando por carreteras para llevarlos hasta el siguiente pueblo o un lugar donde puedan descansar.

Sin embargo, una vez en la capital de Chihuahua, han tenido problemas para conseguir algún transporte o que los dejen subir al tren, por lo que, cada día que llegan migrantes estos deben quedarse o seguir a pie su camino, debido a que la seguridad dentro y en los alrededores de las vías del tren les impiden acercarse a algunos de los vagones.