Asesinato de Murrieta y masacre de Bavispe tienen mismo origen: LeBarón

“Si creo que hay algo que ver… no creo que fue solo un asesinato político, tiene que ver con muchos lados” respondió el líder activista Adrián LeBarón, desde Phoenix, Arizona, al ser cuestionado por El Heraldo de Chihuahua por los grupos del crimen organizado que presuntamente están detrás de la masacre de la familia LeBarón y ahora por el asesinato de su abogado, Abel Murrieta, quién además era candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Cajeme, Sonora.

Aseguró que de nueva cuenta estarán pidiendo la ayuda del FBI para poder llegar hasta las últimas consecuencias por el asesinato de su abogado el cuál dijo es la continuación de la masacre en contra de su familia en Bavispe.

LeBarón estaría reuniéndose el día de hoy en Tijuana, Baja California, con su defensor, reveló que desde hace un par de semanas Murrieta le había comentado que necesitaba verlo en persona para hablar de temas que no podían dialogar por llamada telefónica “ahora intentaré saber a través de su familia, que era lo que me quería decir” expresó.

Es muy fácil –expresó Adrián LeBarón- tapar y callar los que se callan, a los miedosos, pero ni Abel ni yo somos de este tipo, la única manera de callarlos es de esta manera (asesinarlos) él murió como un mártir de la procuración de justicia; al cuestionarle si teme por su integridad, dijo “no se siente uno con las fuerzas, él es un mártir de esta lucha, él murió mártir, espero que la historia le reconozca a él esta lucha, que no quede como un bulto, igual que a mí si un día me matan, espero me recuerden cómo un buscador de la justicia”.

Explicó que una firma de abogados de Arizona y California le recomendaron a Abel Murrieta, exprocurador de Sonora, para que llevará el caso de la masacre de su familia ocurrida el pasado 4 de noviembre del 2019 en Bavispe, Sonora.

Ante esto “les dije que sí, claro, yo si quería que un procurador me ayude en mi caso, hubo voces en contra pero me las sacudía pero para mí que mejor que un procurador, él quería que se castigara, que se llamara a la justicia en ambos casos los de Sonora y Chihuahua, se ha inclinado la balanza para Chihuahua y no han volteado a ver en Sonora, él se metió de fondo en las carpetas de investigación en Sonora”