Bajará la temperatura por nuevo frente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el ingreso del frente frío No. 26 a la entidad provocará un marcado descenso de temperatura a partir de hoy, pero será mañana cuando el termómetro marque debajo del cero en gran parte del estado.

De acuerdo al pronóstico, se espera un ambiente gélido, con temperaturas mínimas de -5º C en Juárez, -3 en Chihuahua y -7 en Cuauhtémoc, a partir de la madrugada de este lunes.

Para hoy se espera ambiente de muy frío a frío por la mañana y fresco por la tarde, cielo despejado, viento de 10 a 25 km/h con ráfagas de más de 45 km/h en las zonas norte, centro y noreste, en Juárez, Ahumada, Chihuahua y Ojinaga; así como los 35 km/h en el occidente, sur, sureste y noreste, Guerrero, Balleza, Cuauhtémoc, Parral y Jiménez.

Las temperaturas (°C máx/mín): Chihuahua 12/0, Juárez 9/-2, Janos 10/-4, Madera 9/-6, Temósachic 9/-8, Cuauhtémoc 12/-3, Ojinaga 14/-2, Delicias 15/-1, Camargo 16/-1, Jiménez 16/-2, Parral 17/-1, El Vergel 9/-9.

Para el día de mañana, se espera que las temperaturas desciendan aún más; en Madera, El Vergel, y Temósachic se espera que el termómetro descienda hasta menos 9 grados centígrados. En la capital, Juárez, Parral, Ojinaga y Jiménez, se espera hasta menos 3, mientras que en Cuauhtémoc, menos 7 grados.

Debido a las condiciones climatológicas, la CEPC exhorta a la población a abrigarse bien, usando ropa gruesa, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, así como bebidas calientes.

Evitar cambios bruscos de temperatura, revisar tuberías de gas y calefactores, proteger a las mascotas, ya que también son susceptibles al frío.

Además, es necesario tener presentes las siguientes acciones de cuidado: no sobrecargar las tomas eléctricas; ventilar adecuadamente el hogar mientras esté encendido el calentón, dejando abierta 15 cm una ventana.

Se debe tener especial cuidado con niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos, que son los más vulnerables al frío; conducir con precaución debido al congelamiento que pueda presentarse en las calles y apagar el calentón de gas antes de dormir.

Ante el uso de aparatos u objetos para calentar las habitaciones y espacios compartidos, es fundamental colocar los calentones fuera del alcance de niñas, niños y objetos flamables.

No colocar líquidos calientes donde niñas y niños puedan alcanzarlos; no encender leña o braceros dentro de las viviendas; mantener calefactores, hornos y estufas alejados de artículos de fácil combustión, como papel, tela, hojas secas y leña.

Reparar cualquier fuga de gas, no utilizar mangueras de plástico y evitar dormir con fogatas o chimeneas encendidas.

En cuanto a las medidas para prevenir afectaciones respiratorias producidas por el frío, se deben lavar las manos frecuentemente antes de comer y después de ir al baño.

Utilizar gel antibacterial después del contacto con teléfonos, pasamanos, puertas y demás objetos que constantemente son utilizados por diferentes personas. Cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo o con el ángulo interno del brazo; portar cubrebocas y practicar la sana distancia.

Al utilizar calentón, si se presentan los primeros síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas, vómito, falta de aire, palpitaciones, desmayo, mareos, falta de fuerza, se deben llevar a cabo las siguientes acciones: abrir puertas y ventanas; ventilar rápidamente la habitación; salir del ambiente contaminado; acudir al hospital más cercano; en caso de sufrir un accidente con monóxido de carbono, se debe actuar rápido, ya que la intoxicación puede ser mortal.

Es importante que durante este periodo se sigan todas las instrucciones del Sector Salud relacionadas con la prevención de Covid-19.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada, a través de los canales de comunicación oficial y ante cualquier emergencia llamar al 911.





