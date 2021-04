Coneval ubica a Batopilas como el municipio más rezagado del país

Batopilas de Manuel Gómez Morín, un municipio con 11 mil 270 habitantes ubicado en el estado de Chihuahua, ocupa el primer lugar en el contexto nacional en cuanto a rezago social, de acuerdo a cifras del 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Destaca que dentro de dicho municipio, el 45.1% de la población de 15 años o más son analfabetas; el 34.1% de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela, en tanto que el 84.5% de la población de 15 años o más tiene una educación básica incompleta. Aparte, el 12.7% no cuenta con derechohabiencia a servicios de salud.

En cuanto al rubro de vivienda: el 52.3% de las casas tienen piso de tierra; el 53.5% de las viviendas no disponen de excusado o sanitario; de igual manera, el 23.5% de las viviendas no disponen de agua entubada de la red pública; y el 76.9% de las viviendas no disponen de drenaje.

Asimismo, el 50.1 por ciento de las casas no cuentan con energía eléctrica; el 91.5% de las viviendas no disponen de lavadora; y el 74.5 por ciento de las casas-habitación no disponen de refrigerador.

Esto posiciona al citado municipio con un índice de rezago social de 6.827093, y un grado de rezago social “muy alto”, obteniendo el primer sitio en el contexto nacional. El segundo lugar es para el municipio de Mezquital, con 48 mil 583 habitantes, en el estado de Durango.

Otro de los municipios con muy alto grado de rezago social en la entidad es Urique, que registró este 2020 una población total de 17 mil 043 habitantes; en este municipio el 27.3% de la población de 15 años o más es analfabeta; el 17.5% de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela; el 68.9% de la población de 15 años o más no concluyó su educación básica. Y el 18.3% de la población no tiene acceso a los servicios de salud.

El 32.6% de las viviendas cuentan con piso de tierra; el 24.1% no dispone de excusado o sanitario; el 15.1% no dispone de agua entubada en la red pública; el 51.4% no dispone de drenaje; el 33.7% no dispone de energía eléctrica; el 74.9% no dispone de lavadora, y el 59.5% de las viviendas no disponen de refrigerador.

En lo que respecta a municipios como Chihuahua y Juárez, ocupan el lugar 2 mil 458 y 2 mil 412 respectivamente, es decir, ambos presentan grados de rezago muy bajos.

*OCUPA ESTADO SITIO 21 EN EL PAÍS EN REZAGO SOCIAL*

El estado de Chihuahua presenta un grado de rezago social “bajo” ocupando el sitio número 21 en el contexto nacional en cuanto a rezago social en 2020, donde el indicador de la población de 15 años y más con educación básica incompleta es el más alarmante con un 27.1%; sin embargo, esta cifra ha disminuido en comparación a 2000 cuando era del 52.6 por ciento.

Para este 2020, la entidad registró una población total de 3 millones 741 mil 862 personas: el 2.6% de la población de 15 años o más es analfabeta; el 6.9% de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela; mientras que el 27.1% de las personas de 15 años y más tienen la educación básica incompleta.

Por otro lado, el 15.3% de la población no cuenta con derechohabiencia a servicios de salud; el 1.9% de las viviendas tienen piso de tierra; aparte, el 1.5% de las viviendas no disponen de excusado o sanitario.

Asimismo, el 1.5 por ciento de las viviendas no disponen de agua entubada de la red pública; el 3.2% de las viviendas no disponen de drenaje; en tanto que el 1.5 por ciento de las viviendas no disponen de energía eléctrica.

Además, se desprende que el 14.1 por ciento de las casas no disponen de lavadora; y el 5.5 por ciento de las viviendas no disponen de refrigerador.

Esto en conjunto arroja para el estado de Chihuahua un índice de rezago social de -0.51836; un índice de rezago social “bajo”, alcanzando el lugar 21 en el contexto nacional.

