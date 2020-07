Cabalgata Villista nos llama a recuperar la conciencia histórica y la justicia social: Gobernador

El gobernador Javier Corral Jurado encabezó el arranque simbólico de la vigésimo quinta Gran Cabalgata Villista en la Plaza del Ángel, desde donde llamó a recuperar la tradición histórica y la reivindicación social a la que llaman los nuevos tiempos marcados por la pandemia del coronavirus.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Estamos aquí para conmemorar uno de los eventos que se ha incorporado en la tradición chihuahuense de realización histórica, que es este que recupera parte de nuestra identidad cultural y por supuesto, que reconoce uno de los episodios más importantes de la historia de Chihuahua, que es historia de México”, señaló.

Expresó su pesar porque este año no pueda realizarse en todo su esplendor, ante el enemigo poderoso que es el coronavirus, “porque veíamos como año con año venía incrementando el número de jinetes y que llamaba la atención de México en su entrada a la ciudad de Hidalgo del Parral”.









Felicitó al alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, por “trasladarla” ante la emergencia sanitaria, al ámbito virtual, luego de descartar que su realización pueda trasladarse al mes de agosto, como lo sugirió el presidente de la Gran Cabalgata, Manuel Escogido.

“Debo ser muy franco, Don Manuel, la pandemia ha cobrado la vida de muchos chihuahuenses, más de 700. De ahí que debamos celebrar de otra manera este año. Quiera Dios que para entonces los niveles de transmisión hayan descendido, pero primero es la salud de todos”, agregó el titular del Ejecutivo estatal.

En cambio, señaló que debemos extraer de la historia como lección permanente, la conciencia de lo que debemos hacer y de lo que debemos evitar en un México con enormes desafíos, de nueva cuenta en materia de justicia social, de libertad y de democracia.

Recordó que la democracia fue el gran ideal de la Revolución Mexicana: Sufragio Efectivo, no Reelección y “como hicieron las y los revolucionarios en la parte más difícil, de resistir hasta el final. No hay que bajar la guardia y sobre todo, ser solidarios”.

Consideró que de alguna manera la pandemia ha propuesto una nueva revolución: la revolución de las conciencias.

“Ahora es la revolución contra la apatía, la indiferencia, el individualismo, contra las formas superficiales, efímeras o mezquinas. La pandemia nos está planteando una nueva revolución para transformar de raíz viejas costumbres, prácticas, hábitos que ya no van a poder subsistir entre nosotros; vamos a tener que sacudirnos viejas rémoras, formas y costumbres que ya no nos sirven, que ya no nos funcionan, porque se requiere de otra forma de vivir y convivir en la sociedad”, expresó.

En este acto simbólico fue acompañado por la directora de Turismo del Gobierno del Estado, Nathalie Desplas; del secretario de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda; del senador Gustavo Madero Muñoz; del alcalde de Parral, Alfredo Lozoya y del presidente de la Gran Cabalgata, Manuel Escobedo.

Al inicio, el presidente de la vigésimo quinta Gran Cabalgata, expresó su agradecimiento al gobernador Javier Corral y al alcalde Alfredo Lozoya por el entusiasmo para apoyar este tradicional evento.

A su vez, el alcalde Lozoya, destacó que hicieron el esfuerzo de mantener viva la tradición para que Hidalgo del Parral no pierda el interés de los visitantes y hoy más que nunca mantener la esperanza porque Villa vuelve a cabalgar.

“De eso se trata, es el linaje indomable de quienes somos del norte, del carácter que queremos forjar para nuestros hijos. Cabalguemos juntos por siempre”, señaló.





Local Seguirán altas temperaturas, activan alerta amarilla

Local Celebra Club Rotario, 93 aniversario de El Heraldo

Deportes Ultramaratonista Salvador Martínez cumple promesa