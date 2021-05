Llama candidato de Parral "marihuanos, fokemones y cocodrilos" a adictos

Una total falta de respeto el nombrar marihuanos, fokemones y cocodrilos a las personas que trabajaron contigo, arremetió César Peña, candidato de Movimiento Ciudadano a Miguel Jurado, candidato del PRI , ambos a la alcaldía de Parral.

Lo anterior luego de que el candidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional, diera a conocer que él "sabía" manejar a todo tipo de "Marihuanos, fokemones y cocodrilos" con los que ha trabajado, y que causó el descontento de muchos parralenses.

La razón, es por la manera en la que el candidato Miguel Jurado, despreció a los trabajadores que alguna vez estuvieron laborando para él, refiriendose a ellos por el tipo de consumo de droga que supuestamente consumían.

"Yo he controlado a 45 marihuanos trabajando como transportistas" posteriormente corrigió; "he tenido 45 transportistas de los cuales el 90 por ciento de ellos son cocodrilos, marihuanos fokemones" se aprecia en el vídeo.

"No cabe duda que el señor no sabe hablar en público y menos expresarse de las personas que, si bien, han cometido errores, no es para desprestigiarlos con tales calificativos, una vez más el señor Jurado Prieto, demuestra que no es un hombre de valores" expresó César Peña.