Candidatos del PAN por los 5 distritos se registran mañana ante el IEE

Los candidatos del PAN por los cinco distritos electorales locales con sede en esta ciudad, presentarán su registro formal ante el Instituto Estatal Electoral, el próximo miércoles 17 de marzo, quienes tendrán que asistir a las 11:00 horas a la asamblea municipal de ese órgano electoral.

Quienes presentarán su registro ante el IEE para ser candidato de Acción Nacional a diputados locales en esta capital son:

Por el Distrito 12, la actual diputada Georgina Bujanda Ríos, quien buscará la reelección por ese mismo distrito; por el Distrito 15, el regidor con licencia Alfredo Chávez; por el Distrito 16, el ex jefe del Gabinete Municipal, Mario Vázquez Robles; por el Distrito 17, el ex subsecretario de gobierno y ex senador, Carlos Olson San Vicente y por el Distrito 18, la diputada suplente, Carla Rivas.

Cabe mencionar que en días pasados presentaron sus registros María Eugenia Campos, como candidata del PAN a la gubernatura, así como Marco Bonilla Mendoza, quien busca la alcaldía capitalina y Olivia Franco, quien disputará la sindicatura también de esta ciudad.

