Carlos Borruel el único que se ha acercado a solicitar apoyo: Colunga Martínez

Miguel Ángel Colunga, diputado local e Morena y precandidato por el distrito 13, comentó que el apoyo que se le está otorgando a Carlos Borruel, es debido a que ha sido el único precandidato a la alcaldía de Chihuahua que se ha acercado a solicitar el apoyo.

Agregó que con los perfiles con los que cuenta el partido para contender por la alcaldía de la capital del estado, en específico con Carlos Borruel o Marco Quezada cualquiera de los dos pueden dar la victoria al partido en este proceso electoral.

Señaló que posiblemente la semana que entra ya se estén realizando las encuestas a los militantes del partido, para la elección al mejor candidato a contender por la alcaldía de Chihuahua, por lo que insistió que cualquiera de estos dos candidatos pueden ganarla.

De los nueve precandidatos que se encuentran buscando ser la o el abanderado por esta candidatura, menciono que todos son buenos perfiles “Yo creo que el perfil competitivo independientemente de los nueve que yo creo que son buenos y buenas porque también hay mujeres pero el más competitivo podría ser Carlos o Quezada”.

Mencionó que esto no se trata de menospreciar a los demás perfiles registrados, ya que los compañeros que se presentaron su registro los considera valiosos, pero en esta contienda Morena busca ganar en este proceso electoral.

En cuanto a Marco Quezada, indicó que se encuentra en la mejor disposición de realizar reuniones futuras para externarle su apoyo, pues hasta el momento este precandidato no ha buscado al diputado local

“Yo estoy dispuesto lo que pasa es que como él no se ha acercado conmigo, no me ha pedido que platiquemos, si él me invita a participar en algún acto, rueda de presa yo con todo gusto, hasta el momento no he recibido alguna invitación” dijo Colunga Martínez.

