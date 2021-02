Recorrimos el estado para fortalecer este proceso electoral: Colunga

Miguel Ángel Colunga, precandidato a diputado por el distrito 13 por Morena, comentó que ha estado trabajando fuerte en beneficio de la militancia recorriendo el estado, en especial Cuauhtémoc, Guerrero y Ciudad Juárez, para salir fortalecidos en este proceso electoral.

Señalo que en ha estado trabajando muy de cerca en el sector campesino, además de buscar el contacto con la ciudadanía, pues es un sector y un pilar importante de relación y comunicación con los chihuahuenses, ya que se depende de los ciudadanos para poder ganar el proximo 6 de junio.

“Particularmente me he registrado en el distrito 13 local, participe en el 12 local en la pasada elección, llegue al congreso por prelación faltaron 300 votos para ganar, hoy he decidido participar en el distrito 13 cabecera guerrero con por ser de mayor votación” expresó el precandidato Colunga Martínez.

Agrego que con Carlos Borruel se tienen posibilidades muy altas de ganar la alcaldía en la capital del estafo, por lo que en próximos días se van a definir los candidatos para contender este proximo proceso electoral.

Miguel Ángel Colunga estuvo acompañado por Hugo González, precandidato a diputado federal por el distrito 8, Osman González precandidato a diputado local por el distrito 12, Carlos Borruel, precandidato a la alcaldía de Chihuahua y lideres de diferentes sindicatos como sector salud, fiscalía del estado, ICHISAL, Penciones Civiles Estatales, DIF Estatal CATEM, Vialidad y transportes.

