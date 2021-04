Causa molestias a ciudadana corrección de tarjeta de citas del IMSS

Un verdadero viacrucis ha vivido la señora Aurora Pérez Pérez esta última semana al intentar que el Instituto Mexicano del Seguro Social le corrija su tarjeta de citas, en la que aparece como fecha de nacimiento el 6 de diciembre de 1956, siendo la fecha correcta en 1951.

Aurora acudió el lunes a la Delegación del IMSS, llevando su tarjeta, su CURP y su acta de nacimiento, dejando copias en la oficina, donde le dijeron que volviera al día siguiente.

“Nomás me trajeron vueltas y vueltas, eché como cuatro vueltas. Fui el lunes, me dicen que vaya y que vuelva a ir así, nomás me traen, pero perdieron todo y me dijeron que no les había llevado nada y ayer me pidieron la credencial otra vez”, señaló.

A doña Aurora le corresponde la Unidad de Medicina Familiar No. 2, en Nombre de Dios, donde a últimas fechas le han dicho “que no me podían atender porque la fecha estaba mal. Y me mandó la doctora con un papel a la Clínica 44 para un electrocardiograma porque tengo baja presión”.

Sin embargo en la delegación, a donde acudió para solicitar la corrección de su tarjeta, “me dijeron que no tienen mis papeles, que no les dejé nada. Yo les dejé copias, no me dieron recibo, nomás me dijeron que volviera al día siguiente. No quiero que me traigan vueltas y vueltas porque estoy mala de las rodillas, no puedo caminar y tener que subir tanta subidota que está tan alta y me traen vueltas y vueltas”, dijo.

Foto: Cortesía | Aurora Pérez