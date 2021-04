Preocupa el hostigamiento hacia mujeres: IMM

Delicias- El caso de una mujer a la que sujetos privaron momentáneamente de la libertad para manosearla, y otro más reciente donde intentaron privar de la libertad en la calle a una adolescente de catorce años, fueron reportados al Instituto Municipal de las Mujeres, donde ambas víctimas fueron atendidas.

Lourdes Contreras Colomo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, dio a conocer lo anterior guardando el anonimato de las afectadas, quienes se acercaron en busca de ayuda después de los incidentes que sufrieron, mencionando que han ocurrido muchos más casos iguales que no fueron denunciados.

Comentó que en el primero de los casos la víctima fue una joven veinteañera, quien al caminar por una banqueta fue privada de su libertad durante algunos minutos por un grupo de sujetos que le hicieron tocamientos sexuales, para posteriormente dejarla ir.

Refirió que al principio la muchacha no quería denunciar a sus agresores por el abuso que sufrió, pero finalmente la convencieron de acudir a la Fiscalía Especializada de la Mujer.

Contreras Colomo señaló que este no fue el único caso, porque han tenido conocimiento de que a otras mujeres han intentado subirlas a vehículos por la fuerza. Esto le sucedió hace poco a una adolescente de catorce años, a quien su madre envió a comprar algunos artículos a una tienda cercana.

Detalló que el hecho ocurrió a plena luz del día en la vía pública, cuando al caminar repentinamente le salieron al encuentro unos hombres que iban a bordo de un vehículo, quienes le exigieron que fuera con ellos. La chica, asustada, salió corriendo y logró ponerse a salvo.

Ante estos hechos, Lourdes Contreras llamó a las madres de familia a estar atentas a sus hijas y sobre todo a denunciar cualquier agresión u hostigamiento.

“Hay que tener cuidado y yo sí exhorto a las personas que les pasa esto: pueden venir y las podemos acompañar para hacer la denuncia, porque estas situaciones no se denuncian; pasan y no nos enteramos de que pasan, y no por querernos enterar por el morbo, claro que no, es para evitar que siga pasando”, aclaró la directora del Instituto de las Mujeres.

Agregó que las mujeres quedan bastante traumadas después de ser atacadas o acosadas, por lo que son canalizadas para recibir atención psicológica en el propio instituto, donde se cuenta con una especialista que apoya a adolescentes y niñas, o al CEPAVI cuando son personas mayores de edad.