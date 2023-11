Chihuahua no es una ciudad de abrazos y no balazos: Marco Bonilla

El alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla dio a conocer que ya se encuentran en investigación los policías municipales que son acusados por jóvenes a través de redes sociales, quienes dicen haberse sentido agredidos tras ser asegurados en una fiesta rave al sur de la ciudad.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Esta fiesta rave tuvo lugar la granja “Marlen”, la cual se ubica al sur de la ciudad, cerca del periférico R. Almada, donde oficiales de la policía municipal irrumpieron, debido a que se reportó que se encontraban menores de edad, al mismo tiempo en que realizaban su trabajo, fueron videograbados y luego se compartió el video a redes sociales, en donde internautas los calificaron como abusivos por asegurar a los menores de edad.

Lee también: Cierra octubre con 157 homicidios dolosos en el estado

“Chihuahua no es una ciudad de abrazos y no balazos”, comentó Bonilla, añadiendo que en la capital se hará cumplir la ley, debido a que esta polémica nació luego de que en el mismo vídeo en el que acusan al oficial de comportarse de forma brusca y violenta contra el menor, se muestra como el joven además de agredir al oficial, reclama que al ser menor no se le puede detener.

“Pero por supuesto que se les puede detener-asegurar”, explicó el alcalde que al asegurar a los menores, se trasladan a unas instalaciones especiales para niñas, niños y adolescentes, donde se quedan en un espacio confinado en espera a que llegue el padre o tutor del menor, “platicamos con ellos sobre la sanción y la pena para ellos, es la misma para el menor, tenemos que hacernos responsables como padres de familia”.

Además, agregó que este vídeo fue doloroso de ver, “porque luego son esos menores que en el futuro andan delinquiendo. Por ello, aquí vamos a hacer que la ley se cumpla y que el orden prevalezca, quiero que eso quede claro para toda la sociedad”, expresó.

Posteriormente, comentó el mandatario que en la ciudad de Chihuahua a nadie le iban a temblar las corvas ni las manos al momento de hacer cumplir la ley, expresando que la supuesta agresión que denuncian del policía, en realidad se debe a que el menor con el que discute le lanza un líquido a la cara, lo cual se puede apreciar en el mismo vídeo.

“Un policía representa el orden y la seguridad, estamos revisando el actuar de la policía, pero evidentemente al policía se le faculta un reglamento y en la ley, que ante alguna represión de una persona detenida, ellos pueden actuar en el marco de la ley”, lo cual representa que el supuesto abuso fue en realidad en defensa propia en cumplimiento de la ley.

De igual forma, el alcalde recalcó que los oficiales llevan sus propias cámaras en las solapas, por lo que la verdad saldrá a relucir al final, y quien sea el responsable de dicha agresión se le hará pagar, “sean los policías o sean los ciudadanos”, concluyó el mandatario.