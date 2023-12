A Javier Corral se le caerá la careta que mantiene ante el país: Lilia Aguilar

La diputada federal por Chihuahua por las siglas del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, aseguró que el exgobernador Javier Corral Jurado, pretende mantener una careta a nivel nacional, la cual dijo, no duda en que pronto se le caerá.

“Lo que le interesa es mantener una careta a medios en nivel nacional y eso también se le va a caer porque los chihuahuenses, aunque estemos lejos del centro de la República, somos buenos para dejar en evidencia a gente incapaz como él”, externó.

Todo lo anterior, lo comentó en relación al altercado que se vivió el miércoles en el restaurante Garufa, en donde el exsecretario General de Gobierno, Raymundo Romero, encaró al expanista reclamándole por haberlo encarcelado por cinco años.

“Yo lo que veo es un hombre de 79 años que le robaron cinco años de su vida por imputaciones que se dieron solamente por testimoniales, que es a lo que se dedicó Javier Corral”, sentenció la petista, quien igualmente ha tenido diferentes conflictos con el exmandatario.

Respecto a lo antes mencionado, aclaró que no encubre ni justifica a nadie, “no digo que no hubiese habido actos de corrupción que eran evidentes en el gobierno de César D., a mí lo que me parece es que simplemente no se cumplió el proceso”, agregó la legisladora federal.

En ese tenor, señaló que Justicia para Chihuahua no fue más que un encono personal de Corral Jurado, de lo cual aseveró que todos los chihuahuenses puede dar testimonio de ello y serán los encargados de acelerar el que se le caiga la careta que mantiene ahora en Morena y con la precandidata Claudia Sheinbaum.

Respecto a los golpes que denunció el extitular del Ejecutivo en el Estado de haber recibido el pasado miércoles, Aguilar Gil enlistó una serie de cuestiones en las que difiere. En primer lugar, el hecho de que “Corral estaba atrás de todos sus amigos”, de acuerdo a lo que se observa en el video que se divulgó.

En segunda instancia, el hecho de que Raymundo Romero “apenas y puede caminar, dudo mucho que lo haya golpeado”, pues dijo que no tendría fuerza suficiente para haberlo lastimado. Y finalmente, “conociendo a Javier Corral, si lo hubieran golpeado, ya hubiera sacado un bonito video de el con el ojo morado”.

Concluyó reiterando que el político en mención no es querido en la entidad, particularmente en Ciudad Juárez, en donde destrozó la ciudad a fin de implementar un sistema de transporte que no funcionó, lo cual dejó consecuencias que siguen padeciendo diariamente los habitantes.