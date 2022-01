A partir de la segunda vez “pega” más fuerte el Covid: infectados

Personas infectadas por dos o más veces del virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19 coincidieron en señalar que, a partir de la segunda vez, el virus pega más fuerte, y que inclusive algunos tardaron meses en recuperar el olfato.

Xavier Velarde compartió que hasta el momento se ha contagiado en dos ocasiones, y que la segunda vez le dio con mayor fuerza; lo mismo señaló Tania de Palazzi, quien comentó que ella y su esposo contrajeron el virus en marzo de 2020 y en enero de 2022.

En tanto que Jesús Omar Rascón hizo saber que se ha contagiado en tres ocasiones, a pesar de ya tener las vacunas correspondientes. Y Omar Valenzuela Aguilar indicó que indudablemente la segunda vez que tuvo el virus en su cuerpo fue más “feo”, y ya estando vacunado.

Mientras que Heidi hizo saber que fue en el mes de mayo de 2020 cuando sospechaba que tenía el virus, ya que le dolía la cabeza y batallaba para respirar, motivo por el cual se registró en la app que en ese entonces puso a disposición el gobierno, donde posteriormente se entrevistó con una doctora que le notificó que todo indicaba que sí estaba contagiada, por lo que le recetaron medicamento solamente para la sintomatología.

“Me sorprendió porque yo estaba en home office. Creo que me contagié o en un supermercado, que es a donde salía, o por un sobrino”, relata.

Después, durante la segunda ola de contagios en octubre del mismo año, Heidi señaló que a finales de dicho mes le volvió a dar el Covid, pero, sin duda, más fuerte que la primera vez, debiendo recibir atención médica y tomando antibiótico y pastillas para controlar el dolor y desinflamar.

“En esa segunda ocasión que yo tengo Covid me dolió más, me lastimó más, por ejemplo, agua que me caía de la regadera o cuando me ponía crema en la piel me dolía horrible. Luego, caminaba dos pasitos y me agotaba demasiado, al grado de faltarme la respiración”, expuso.

En su caso, además de sentir muy lastimados los pulmones porque no alcanzaba la capacidad de oxigenación que tenía antes, perdió el olfato, pues aunque no lo presentó dentro del cuatro de síntomas, al avanzar en la recuperación perdió este sentido que tardó meses en recuperar, afortunadamente fue antes de cumplirse el semestre, pues de prolongarse debía tomar una terapia de memoria olfativa. Todo esto ocurrió previo a ser vacunada.

Cabe mencionar que el área digital de El Heraldo de Chihuahua realizó una encuesta donde se preguntó si se conocía a una persona que se haya contagiado dos o más veces de Covid, y la mayoría respondió que sí e inclusive varios compartieron que ellos mismos.

Cristina Suárez expuso que sí conoce a quienes se han contagiado dos o más veces, y varios de éstos vacunados en El Paso. Y el usuario Tommy Sanders manifestó que aparte ubica personas que murieron a causa de la vacuna.

Asimismo, el usuario Luis expuso que tiene conocimiento de casos que tras vacunarse tuvieron contagios, y antes de vacunarse no; lo que confirmó Cruz, quien escribió lo siguiente: “No, pero conozco varios que eran completamente sanos y en cuanto se vacunaron les dio el virus, y otros ahora tienen graves problemas del corazón (sic)”.