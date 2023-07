A reventar los Bancos del Bienestar, cobrar se vuelve un suplicio

En estos últimos días, en los que se lleva a cabo el depósito de la Pensión al Adulto Mayor, los dos Bancos del Bienestar ubicados en la capital, se encuentran a "reventar", pues solo cuentan con un cajero automático en cada banco, y tres ventanillas, de las cuales la mayor parte del tiempo opera una o máximo dos.

Este viernes, poco más de 250 mil beneficiarios esperaron entre 3.5 y 4.5 horas para entrar a los bancos del Bienestar, donde algunas personas presentaron sofoco y descompensación.

Algunos, por el desgaste físico de la misma edad, dijeron sentirse agotados, otros llevaban bastón para desplazarse, algunos más dijeron tener problemas de circulación en piernas, por lo que permanecer horas a más de 36 grados centígrados, fue prácticamente un suplicio.

María Antonieta de 83 años, informó: "me tocaba venir ayer, me trajo un sobrino, pero la verdad que vimos tan lleno que mejor nos fuimos, y hoy regresé y parece que las cosas están peor', afirmó mientras esperaba a que su turno se acercara un poco a la entrada del banco.

En las mismas condiciones se encontraba don Mariano, quién señaló que desconoce por qué se les cambió a todos al Banco del Bienestar pues dijo: "de por sí ya éramos bastantes, ahora yo veo que de perdida son 100 personas más a las que veíamos en otras ocasiones; como usted verá con tanta gente y el calor, esto es insoportable"

Además, dijo que tanto el personal que opera en los bancos ubicados en calle J. Morón y 1 de Mayo, Los Cuarteles, como en colonia Revolución, al norte de la ciudad: "ya se ve que atienden de muy mala gana, más ahora porque al ser más personas, ellos se estresan más, pero cómo no nos preguntan si estamos bien. Ellos cuando menos están adentro con el airecito fresco y sentados", puntualizó el adulto mayor.

Agregó que en cambio: "nosotros estamos aquí, a la buena de Dios y con lo que mejor nos han traído del gobierno de aquí del Estado" señaló.

Desde los primeros días del mes, se ha registrado una serie de quejas por parte de los beneficiarios adultos mayores, pues el incremento de personas que ahora tienen que cobrar en los Bancos del Bienestar, no permite dar una respuesta rápida y efectiva, porque simplemente no existe el personal ni la infraestructura para hacerlo.

Los adultos mayores se han quejado de que no se toma en cuenta su edad y las condiciones de salud que presenta una gran mayoría, añadió doña Rita: " y es que aunque estuviéramos bien sanos, no más estar aquí con este calorón y a nuestra edad , no es fácil".

Señaló que tiene conocimiento de que la ciudad de Chihuahua, no es la única en la que batallan para cobrar la pensión del Adulto Mayor pues los bancos del Bienestar no dan abasto a tanta población.