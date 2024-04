A un año de que lograron el "tarifazo" del transporte público y no cumplieron

Ninguno de los acuerdos que se firmaron para que se permitiera el aumento de la tarifa de transporte público fueron cumplidos a cabalidad por los transportistas en la ciudad de Chihuahua, esto exactamente a un año de que entró en vigor el nuevo costo en las rutas alimentadoras y la ruta troncal.

Para que las autoridades estatales concedieran el incremento, los concesionarios se comprometieron a la renovación del 100% de las unidades, la activación del total de las concesiones, cumplir con los recorridos y los horarios, instalar equipo de monitoreo GPS en todos los autobuses, capacitar a los conductores y cumplir con sus prestaciones laborales, pagar los adeudos por revalidación y multas de los camiones, así como la integración al Sistema Integral de Transporte.

Tras un cabildeo que inició en diciembre de 2022, el 6 de abril de 2023 fue que el pasaje en camiones urbanos pasó de 9 a 12 pesos en la capital con el compromiso de los dueños de los urbanos de cumplir lo firmado, so pena de perder su concesión. Poco después la Secretaría General de Gobierno del Estado definió una fecha límite de tres meses para cumplir con lo acordado, plazo que se ha extendido sin que hasta la fecha haya repercusiones reales para los concesionarios.

No es una historia nueva para los chihuahuenses. Según ha quedado patente en las páginas de este rotativo, es una pantomima que se repite una o dos veces por sexenio desde hace al menos tres décadas, con los dueños de las rutas prometiendo cambios significativos que nunca llegaron una vez que lograron el aumento en el costo del pasaje.

A la luz de los hechos el escenario no es distinto en esta ocasión, y para ejemplo es que aún durante esta semana no se ha cumplido la renovación total de la flotilla de urbanos —es decir, que al menos no sobrepasen los 10 años de antigüedad—, ni la cobertura de adeudos vehiculares de los que ya están en circulación. Mucho menos se cumplen con los horarios y frecuencias de las rutas o la instalación de los GPS.

En un muestreo de alrededor de 70 unidades dentro de la ciudad, se detectaron 17 que no cumplen con el modelo, es decir, son anteriores a 2014 como lo marca la ley para que pudieran ser útiles para continuar sirviendo a los chihuahuenses.

Entre los recorridos, fueron captados vehículos con poco más de 20 años de antigüedad, como fue el caso de la unidad de la ruta Circunvalación con placas A74588B, que es un camión Navistar Int, modelo 2003, uno de los más antiguos que sigue recorriendo las calles de la ciudad.

A la vez, existe otro modelo como el Mármol con placas de circulación 75566B, que es un modelo 2007, el cual además de ser un modelo no autorizado, también tiene adeudos por más de 65 mil pesos, entre las que contempla cerca de 22 mil pesos en infracciones de todo tipo.

Gabriel Domínguez, un usuario de las rutas Circunvalación I y II así como de ambas rutas del Tec II, indicó que la mayoría de los camiones a los que se ha subido desde que implementaron el aumento en la tarifa están en condiciones deplorables, a la falta de vidrios colocan bolsas en las ventanas, los asientos son incómodos y pareciera que se fueran a caer. También señaló que la mayoría de los operadores de los camiones urbanos no respetan las reglas viales, omitiendo altos, dando vuelta donde no deben.

Eva, una estudiante de preparatoria, contó que suele tomar cualquier camión en la avenida Niños Héroes para llegar a su escuela y que en varias ocasiones le ha tocado subirse a una unidad de Riberas que además de tener encintadas las ventanas y parte de la puerta, en el suelo de la parte trasera hay un agujero, justo debajo de un asiento.

En el caso de la antigüedad de las unidades, en el muestreo se registró que aún hay camiones de los años 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2014, que además de la antigüedad suman otras averías visibles. Apenas el 10% de unidades que son modelos que van de 2020 a 2024.

Aunado a lo anterior, la Ley Transporte del Estado de Chihuahua señala que las rutas deben respetar los horarios y frecuencias establecidas, sin embargo, más de la mitad de los pasajeros consultados indicaron que en múltiples ocasiones han tenido que esperar el camión por más de una hora.

Asimismo, estos mismos usuarios comentaron que hay rutas que se cortan antes de lo que debería, dado a que si no toman el camión antes de las 8:00 de la noche ya no pasa otro y deben tomar taxi o pedir el servicio a través de plataformas digitales; coincidieron en que las rutas Nombre de Dios, Tec II Industrial, Circunvalación I, Komatsu y Ramiro Valles son las que suelen cortarse primero.

De acuerdo a los datos oficiales de la Subsecretaría de Transporte, existen 530 concesiones para circular en las calles de la ciudad, sin embargo, al día son cerca de 250 camiones los que prestan el servicio diario y de éstos, 25 se concentran sólo en una de las rutas más rentables de la ciudad que es la Ruta Riberas.

Al interior de la dependencia se ha documentado que de los 250 camiones, la mayoría opta por cubrir las rutas que tienen una mayor demanda por parte de la ciudadanía, toda vez que es más redituable para los concesionarios y les permite obtener mayores ganancias para continuar brindando un óptimo servicio, pero existen rutas que dejan muy poca ganancia debido a la falta de pasajes que tienen en cada una de las vueltas y es cuando deciden cortar el servicio antes de tiempo, que es uno de los principales reclamos que tienen los ciudadanos.

A un año de que se aprobó el incremento del transporte público, las condiciones en el transporte no han cambiado de forma importante y hasta el momento siguen los tiempos de espera para que se puedan ingresar nuevos vehículos que puedan prestar el servicio mejorado para los usuarios de este servicio.