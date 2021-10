A un mes de iniciar clases, alumnos de zonas rurales sin ir a la escuela

Un mes después del regreso a clases presenciales, estudiantes de la zona rural del municipio de Chihuahua aún no han pisado las aulas. La causa: camiones escolares varados por falta de dinero para comprar diésel. Más de mil alumnos son los que carecen de transporte escolar. Según autoridades educativas y municipales, la razón son los retrasos en los procesos de la entrega-recepción de administración y las dificultades en empatar recursos entre Municipio, Estado y Federación.

La mayoría de los estudiantes afectados son del nivel básico escolar de los Centros Regionales de Educación Integral (CREI) en cuatro de las cinco seccionales rurales del municipio: El Charco, Ciénega Ortiz, El Sauz y Ejido Ocampo. Un directivo de uno de los CREI afectados, que prefirió no ser nombrado, indicó que serían más de mil estudiantes afectados en todas las seccionales rurales: 240 en El Charco, 160 en Ciénega Ortiz, 460 en Ejido Ocampo y 200 en Nueva Delicias (El Sauz), para un total de mil 60 alumnos sin poder trasladarse a sus escuelas. El propio gobierno municipal contabiliza 3 mil 500 alumnos distribuidos en los cuatro CREI de las seccionales rurales; no todos son usuarios del transporte escolar municipal.

Lizeth, madre de familia en el CREI Martín López, de El Charco, es una de las afortunadas que tiene las posibilidades para llevar a su hija a la escuela, a diferencia de otras familias que por obligaciones laborales, por falta de vehículo o por la distancia no pueden llevar a sus hijos. En el salón de su hija, que cursa segundo grado, solamente asisten siete niños de un total de 21, es decir el 30%.

“No es justo que por la nueva administración o mal acomodo de personal están yendo los niños así”, lamentó.

UN MES DE RETRASOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

La explicación oficial es que no se han entregado los recursos para el diésel por el proceso escabroso de entrega-recepción con el cambio de administración, particularmente estatal, refirió el director de Desarrollo Rural municipal, Armando Gutiérrez Torres. Explicó que la situación afecta a otros municipios rurales de Chihuahua, y no solamente a las seccionales rurales de la capital. Expuso que al retraso burocrático se suma el recorte federal para escuelas de tiempo completo y que la demora en la entrega de recursos es de los tres niveles de gobierno.

Aunque los recursos para operar los CREI se dispensan a través de un convenio con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, es el gobierno municipal el que aporta el recurso para diésel; la Federación y el Estado apoyan con el gasto para alimentos y el sueldo de los choferes de transporte escolar. “Ese só llegó puntual, pero de nada sirve que tengamos alimentos y choferes si no están los niños y no se mueven los camiones”, observó el presidente seccional de El Charco, Carlos Alberto Ramos.

A modo de comparación, en Santa Isabel, municipio rural al sur de la capital, la Presidencia Municipal logró mantener los camiones escolares en operación con la entrega puntual del recurso para combustible, según confirmó la directora del CREI General Trías.

Ante la falta de estudiantes, tampoco han podido utilizar los insumos higiénicos que entregó la exalcaldesa Manque Granados el pasado 16 de agosto al CREI de El Charco. En esa entrega, el presidente seccional de la comunidad solicitó a la alcaldesa aumentar el apoyo para diésel, aceite y reparos, ya que los camiones se encuentran en mal estado y presentan fallas mecánicas con frecuencia, dejando a niños varados por horas en caminos rurales mientras los choferes intentan hacer el trabajo de un mecánico, para quienes también pidió aumentarles el sueldo.

De acuerdo con el profesor rural jubilado y gestor del CREI de Nueva Delicias, Miguel Valdez Aguirre, desde hace una década los choferes perciben mil pesos semanales. Explicó que lo mismo ocurre con el apoyo para alimentos y combustible; mientras sube el costo, el recurso estatal y municipal se ha mantenido igual. Al cálculo del presidente seccional Carlos Ramos, el CREI de El Charco debe operar con 3 pesos por estudiante para alimentos, por lo que urgió un nuevo convenio para actualizar los precios.

Para atender la situación, el titular municipal de Desarrollo Rural informó que tenía reuniones con los directores de los CREI el jueves y con presidentes seccionales el viernes. Insistió en darles solución para que las escuelas puedan comenzar a funcionar normalmente el lunes 4 de octubre.

Por su parte, el presidente seccional de El Charco se mostró escéptico, tanto a la respuesta de las autoridades, como a la razón oficial por el retraso. “No estaban preparados con el cambio a semáforo verde para dar ese recurso. Yo me pregunto, ¿dónde quedó ese recurso mientras los niños no acudieron a la escuela? ¿Para dónde se fue? Lo hemos preguntado y no nos han dado respuesta”.