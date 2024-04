Abandonado por la federación, Chihuahua volverá a ser parte de México: Xóchitl Gálvez

El estado de Chihuahua está abandonado por el Gobierno Federal, lo que se puede ver en los tramos carreteros federales, en el nulo combate a la delincuencia organizada y con la desaparición de por lo menos 20 programas de apoyo para el campo, así lo dio a conocer la candidata a la Presidencia de la República por Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, durante el traslado de la ciudad de Chihuahua al municipio de Camargo, dentro del Xochibús, Gálvez Ruiz indicó que “veo un Chihuahua que necesita la mano del gobierno federal, requiere más apoyo del gobierno federal; por eso digo que el norte va a volver a ser parte de México”.

La candidata abanderada por PAN, PRI y PRD, expresó que sus propuestas para Chihuahua son puntuales en el sentido de la tecnificación del agua, la mejora de los programas sociales, las estancias infantiles, la tarjeta Mi Salud, el retorno de fondos como el Minero, el Fortaseg y Fortamun, así como el apoyo al campo y combate a la delincuencia organizada.

Candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua dentro del Xochibús | Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Hizo énfasis en que se debe impulsar el empleo para que las familias puedan mejorar su calidad de vida, y no inculcar odio en contra de quienes tienen algo, como lo está haciendo Morena, el presidente López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum.

Cabe mencionar que fueron más de seis mil personas las que acudieron al evento de la candidata presidencial en el Poliforo Municipal de Camargo, hasta donde Xóchitl Gálvez llegó conduciendo un tractor, luego de que, a la llegada a ese municipio, fuera recibida por cientos de productores y ciudadanos, quienes la invitaron a pasear en el tractor, el cual ella pidió conducir.

Lamento mucho que el gobierno federal haya abandonado al norte del país, las carreteras federales están en muy mal estado, el tema de la seguridad en materia de delincuencia organizada, pareciera que los criminales se pasean en las regiones fronterizas con mucha impunidad.

La gobernadora hace su esfuerzo en materia de salud, en materia de estancias infantiles, me llama la atención, no sé cuál fue la causa que murieron cuatro niños en una vivienda en Reynosa, al parecer la mamá estaba trabajando, esos niños deberían estar en la estancia infantil mientras la mamá trabaja, para mí la preocupación es apoyar a las mujeres que trabajan, con el Sistema Nacional de Cuidados, llámese niños, personas con discapacidad, adultos mayores. Me da gusto que la gobernadora haya retomado las estancias infantiles que el gobierno federal quitó.

Candidata a la Presidencia de la República por Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez, en su visita a Camargo | Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Lo que la Federación quita, como el Seguro Popular, la gobernadora (María Eugenia Campo), le entró con su sistema de salud, quitan las estancias infantiles y la gobernadora le entra, le quitan a los municipios el Fortaseg y el Fortamun, y la gobernadora le entra para tener una policía como la que estoy planteando.

“Veo un Chihuahua que necesita la mano del gobierno federal, requiere más apoyo del gobierno federal, por eso digo que el norte va a volver a ser parte de México”.

¿El tema del agua es muy sentido en Chihuahua, cuál sería la estrategia para abordar este problema?

Por supuesto que el tema del agua será el más delicado que vamos a enfrentar en los próximos años, este gobierno dejó de invertir en infraestructura hídrica, el tema del agua lo tenemos que abordar desde distintas perspectivas, una es que la sequía será cada vez más prolongada, el cambio climático es una realidad y se irá agravando en los próximos años con la deforestación que se ha hecho del planeta, y por la cantidad de combustibles fósiles que se arrojan todos a la atmósfera.

El gobierno federal en lugar de escuchar a los agricultores, les echó la Guardia Nacional y hubo personas golpeadas y una persona fallecida; creo que en mi gobierno buscaremos el diálogo y vamos a abordar el tema del agua de manera integral, enfocándonos en la tecnificación del campo y la infraestructura hídrica.

Yo creo que el tema de fondo es que, agua hay poca ¿cómo la administramos?, pero no puede ser de manera unilateral abriendo las presas, sino que tiene que ser con un diálogo, todos sentados en la mesa encontrando una solución.

¿Cómo regresar los fondos que extinguió el gobierno federal, sí hay marcha atrás?

Yo voté en contra de la desaparición de los fondos como el Fondo Minero, porque nunca estuve de acuerdo de que les quitaran esos recursos a los municipios, justamente porque son los municipios los que tienen las afectaciones de la industria minera, y este fondo era un gran apoyo para los municipios.

Hay algunos fideicomisos que el Poder Judicial ha ordenado que no pueden desaparecer, había 700 mil millones de pesos en los fideicomisos, ya se los comieron, es que son muy malos administradores, no saben administrar los recursos, cómo es posible que el Tren Maya cueste cuatro veces lo que iba a costar, o que la refinería de Dos Bocas cueste tres veces lo que iba a costar.

Candidata a la Presidencia de la República por Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez, en su visita a Camargo | Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

¿Por qué Morena dice que de ganar Xóchitl se acabarían los programas sociales?

Claro que no va a ocurrir, yo trabajé en la Tarahumara desde el 95, conozco la hambruna que se vive cuando viene una sequía como la que está ahorita, la gente claro que necesita el apoyo, pero no se vale es que amenacen a la gente de que si no votan por su partido, ni que Morena sacara el dinero de su bolsa, es el dinero de los impuestos de los mexicanos, por eso no quieren que el INE haga un anuncio que diga que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido. Que la gente sepa, no voy a quitar los programas sociales.

¿Su opinión sobre la adhesión de Javier Corral al proyecto de Sheinbaum?

Conozco a Javier Corral, tenía una buena impresión de él, cuando ejerce el cargo como gobernador, uno hubiera esperado un gobierno eficaz, transparente, que hiciera realidad todo lo que decía en campaña; sé que hay una serie de investigaciones sobre casos de corrupción en su gobierno, pero sobre todo, ahora que estuve en Ciudad Juárez, vi un proyecto en donde se gastó miles de millones de pesos queriendo hacer un metrobús, que se quedó abandonado.

En Ciudad Juárez no hay una buena impresión de él, porque le destruyó su bulevar, ahí sigue, creo que Maru Campos ya retomó la obra y al parecer la va a concluir, pero lo que vi en Ciudad Juárez, es que no tienen bien visto a Javier Corral.

¿Javier Corral les resta o le suma a Claudia?

Creo que Javier Corral le resta a Morena en Chihuahua, José Murat le resta a Morena en Oaxaca, Omar Fayad les resta en Hidalgo, Eugenio Hernández, les resta en Tamaulipas, Manuel Bartlett siempre le ha restado a Morena, o sea, yo creo que a Claudia le encanta jalarse la basura de otros partidos, parece recogedor.

¿Cómo ve la participación de MC en este proceso electoral?

Es evidente que están al servicio de Morena, los respeto, pero creo que era momento de crear una gran alianza opositora porque sabemos lo que representa Morena, porque hoy se disputa un México democrático contra un México autoritario, un México que le apueste al desarrollo económico, al progreso y al trabajo, contra un México que le apuesta al conformismo, porque Morena ha inculcado que te tienes que conformar con un par de zapatos, de que el presidente detesta a los aspiracionistas.

Claudia en el debate, me reclamó que ella vive en un departamento de renta y que yo vivo en una casa, como si tener una casa fuera un privilegio, cuando en realidad es un derecho; por cierto, ya nos enteramos que Claudia no tiene una, tiene cuatro, porque en su declaración del 2018, tenía una casa en Coyoacán, una en Cuernavaca y dos departamentos en Tlalpan, y todo eso desapareció mágicamente de su declaración y lo hace para estar en la lógica del presidente, que la gente odie a quienes tienen algo.

¿El Ejército a las calles o al cuartel?

El Ejército, cuando sea necesario acompañar el combate a la delincuencia organizada en temas específicos, pero hay que fortalecer a la Guardia Nacional, pero realmente con un mando civil, el Ejército tiene que salir de las calles, pero de donde sí va a salir de manera inmediata es de las obras de infraestructura.