Acusa diputado a alcalde y regidores de beber alcohol en Nueva York con cargo al erario

A las afueras de la Presidencia Municipal de Chihuahua y con un par de mesas las cuales sostenían botellas de cerveza y margaritas, el diputado por Morena, Óscar Castrejón, denunció que el alcalde, Marco Antonio Bonilla, en su viaje a Nueva York aprovechó para consumir estas bebidas embriagantes, las que aseguró pagó con el dinero del erario público.

Como respuesta a los señalamientos emitidos a su persona en días pasados por el presidente municipal de Chihuahua, el diputado por Morena, Óscar Castrejón entregó ante el Ayuntamiento una copia de su Segundo Informe de Actividades Legislativas a fin de que el edil compruebe que no es un “holgazán”.

Precisó que las acusaciones que Bonilla Mendoza lanzó en contra de él fueron únicamente una cortina de humo para que no se dieran a conocer los gastos que efectuaron él y su familia durante dicho viaje realizado semanas atrás.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Detalló que solicitó al Ayuntamiento un informe en relación a ese viaje en el que igualmente participaron regidores de Morena, como América Mayagoitia, y en la contestación que le hicieron, se anexaron facturas de “uno de los restaurantes más caros de Estados Unidos” en donde se observa que compraron cervezas de la marca Corona y margaritas.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Ante esta situación, Castrejón Rivas aclaró que no tiene ningún problema en que las autoridades consuman bebidas embriagantes, pero pidió que no sea con el dinero público. Respecto a la presencia que tuvo la regidora Mayagoitia, el legislador aseveró que ella no consumió alcohol ya que no bebe, por lo que la justificó de estar involucrada en esa cuenta.

“Contra eso no tenemos nada, contra lo que tenemos es que con dinero del pueblo consuma bebidas alcohólicas, si sus gustos son eso, adelante, pero no con dinero del pueblo”, recalcó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Empero, posteriormente precisó que en ese mismo restaurante consumieron alimentos, de los cuales la regidora sí hizo uso de esos viáticos sin importar el costo de la comida.

Finalmente, ante los presentes, hizo un “check list” de las obras prometidas por el municipio entre las cuales mencionó el puente vial de la avenida Fuentes Mares, el polideportivo Luis H. Álvarez, el relleno sanitario, la banca de los boleros, la remodelación de las calles Libertad y Juárez, bacheo de calles, pintura de líneas en las avenidas y las luminarias.

Al hacer mención de cada una de ellas, respondieron con un “fracasado” a fin de señalar que las promesas de campaña que hizo Bonilla Mendoza están a la fecha inconclusas.