Adriana Terrazas a favor de apertura de Morena a otros actores de otros partidos

“Si el partido de Morena se hubiera quedado nada más con los fundadores, pues no sería el partido que es ahorita; es imposible que te quedes con los fundadores porque no crecerías”.

Esas fueron las palabras externadas por la presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras respecto a la postura que externaron públicamente el colectivo “Los de abajo”, pertenecientes a Morena, los cuales reclamaron que se les estén otorgando las candidaturas a “los chapulines”.

En ese sentido, Terrazas Porras, subrayó que tanto el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, como la hoy precandidata de dicho partido, Claudia Sheinbaum, han precisado la importancia de ser incluyentes y abiertos a personas provenientes de otras fuerzas políticas.

En ese sentido, recalcó que, si los partidos se quedaran únicamente con los fundadores, no crecerían, y en este caso particular, Morena no sería la fuerza política con mayor número de militantes en el país.

Particularmente en su caso, dijo que llegó a Morena para aportarle experiencia, tiempo el cual refirió es lo más importante que alguien puede dar, así como la presidencia histórica del Congreso del Estado en dos ocasiones.

Agregó que, si Morena le está abriendo las puertas a las candidaturas externas, no es porque la gente fundadora no tenga la experiencia, capacidad ni el tiempo para estar al frente, pero destacó que se busca en todo momento a quienes puedan hacerles frente a los demás partidos.

Por otra parte, respecto a las expresiones emitidas en el arranque de la precampaña de Xóchitl Gálvez en contra de Claudia Sheinbaum, la legisladora manifestó su deseo de que sea un periodo sin confrontaciones, y por el contrario lleno de propuestas; “no queremos el debate que no construyan, necesitamos que construyan”.