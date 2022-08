Advierte Policía Municipal sobre arrestos a quien ingrese a cuerpos de agua

El comisario Julio César Salas, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, advirtió que el ingreso a ríos y arroyos durante la temporada de lluvias constituye una falta administrativa, por lo cual, a quien se sorprenda cometiendo esta acción, será detenido por elementos de la Policía Municipal.

Por su parte, el jefe de Bomberos, el subdirector Juan Manuel Morales, alertó sobre el peligro que representa tener contacto con este tipo de agua que es turbia, por lo que exhortó a cuidar su integridad física y la salud de la ciudadanía.

“Se les hace la llamada de atención a las personas, si no, vamos a tener que realizar la detención, porque en ese sentido, no podemos estar arriesgando la vida de ellos; ni la de los compañeros. Está muy claro. Hay un límite donde no pueden entrar”, enfatizó el comisario Salas.

Explicó que como protocolo, los elementos de la Policía Municipal tendrán un acercamiento con los ciudadanos que estén próximos a corrientes de agua, como el Río Sacramento, en el que se les hará una llamada de atención. Posteriormente, en caso de omitir el llamado, se les hará unas recomendaciones. Si después de eso, deciden ignorar a la autoridad, se procederá a la detención por faltas administrativas.

“Si ya se les dio la llamada de apercibimiento y se les dio las recomendaciones, en ese sentido, si insisten en entrar, vamos a tener que realizar las detenciones, por una falta administrativa. Pero, es para que no suceda un evento, en el que se ponga en riesgo la vida de una persona”, explicó el Jefe Salas.

Julio César Salas, refirió, que desafortunadamente, durante la semana una persona perdió la vida al ser arrastrada por una corriente de agua.

“La recomendación de la Dirección, es no arriesgarse: no tiene sentido arriesgar ninguna vida, ni la de la ciudadanía, ni la de los propios policías”, insistió.

Por parte del jefe de Bomberos, Juan Manuel Morales, expresó que se detectó una crecida en la corriente del Río Sacramento, por los escurrimientos de lluvia, registrados en partes altas de la Sierra de Majalca, lo que aunado al arrastre de material, ramas, y otros objetos, no es apto para la incursión de personas dentro del agua; por lo que durante el fin de semana, se retiraron alrededor de 200 personas durante los tres días del operativo.

“Tiene su riesgo. No está en condiciones para que vayan los paseantes; hay calles que atraviesan en varias ocasiones el río, y eso puede generar un riesgo para quienes vayan ahí. No hay condiciones para nadar, es agua turbia, llena de maleza, hay lugares profundos, y en otros muy bajos. El llamado es que nos comprendan que es para su seguridad”, exhortó el Jefe Morales.