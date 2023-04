Agresor de Mya continúa libre por los recovecos que tiene la ley: Ichmujeres

El presunto agresor de Mya Naomi Villalobos, quien apuñaló a la joven en más de 40 ocasiones, sigue libre, "esto nos hizo darnos cuenta, de los recovecos que tiene tanto la ley estatal como la federal", afirmó la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Neyra Regalado.

Añadió que además, el mal uso de dichos recovecos o lagunas, es lo que permite que un joven, aunque sea menor de edad, continúe libre tras la agresión a la joven que logró salir del estado en qué se encontraba por las lesiones.

"El caso de Mya va lento frente a lo sucedido, porque 46 puñaladas no fueron menos; su vida pendió de un hilo durante una semana, en específico", refirió la titular del Ichmujeres.

Ademas, Neyra Regalado añadió que tiene conocimiento de que habrá buenas noticias para la joven, sin embargo serán las autoridades competentes quienes den a conocerlo, de haber un avance.

"No me quiero adelantar. No queremos cantar victoria hasta que haya justicia", apuntó la funcionaria.

Respecto a la familia de Mya, la titular informó que el Ichmujeres sigue brindando servicio y apoyo, y que cuentan con ello por completo.

Al referir cómo es la actuación del Ichmujeres, explicó que siempre existe contacto entre la comunidad y el Instituto, y cuando se suscita un hecho las mismas personas lo dan a conocer en redes.

Aunque siempre se conocen los hechos que ocurren en casa, es la Fiscalía quien lleva a cabo el proceso de investigación, y a su vez, determina que se trata de una víctima.

Una vez que esto ocurre, el Ichmujeres busca el acercamiento con la víctima de violencia, o en el caso de feminicidios, con los familiares.

Cabe recordar que Mya Naomi fue agredida tras romper la relación sentimental que tenía con su presunto agresor.

Fue en octubre de 2022 cuando la adolescente decidió terminar su noviazgo con Erick D. B. también de 17 años en ese entonces y quién a la fecha sigue prófugo.

Erick habría lesionado a Mya Naomi con más 40 puñaladas en distintas partes de su cuerpo; después la trasladó en un vehículo a un terreno baldío donde la abandonó.

Mya vive para contarlo pero hasta ahora, no se le ha hecho justicia.