Agricultores en suspenso por pausa en créditos; desconocen si la FND reactivará los apoyos

Los productores agrícolas de Chihuahua se encuentran en suspenso debido a la situación que enfrenta la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), y la pausa en el otorgamiento de créditos, a la fecha no se tienen noticias de si la institución desaparecerá, pero la afectación sería para más de 3 mil productores.

Don Arturo González Ruiz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, comentó que la última noticia oficial se dio en el mes de diciembre, desde entonces están buscando reunirse con el director nacional de la FND, Baldemar Hernández Márquez, ya que han mantenido comunicación estrecha con el director local y con Manuel Quintero, Coordinador Regional Norte. Se espera que en el transcurso de esta semana pueda darse dicha reunión.

La FND cumple una función importante en Chihuahua porque es el único organismo que dispersa fondos al sector agropecuario, de manera directa o a través de intermediarios financieros, sobre todo a productores que no tienen oportunidad de acceder a la banca tradicional.

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario mencionó que Chihuahua tiene una cartera vencida envidiable, “Afortunadamente los chihuahuenses somos pagadores, se maneja muy sana la cartera de la financiera, por lo que es un argumento muy válido para que se pueda continuar o bien tener un instrumento alterno”.

Chihuahua tiene 4,771 mdp, lo que la posiciona en el tercer lugar a nivel nacional, con un índice de cartera vencida del 2.4%. El 85% de esta cartera colocada, es decir, 4,045 mdp se realiza a través de 39 intermediarios Financieros no Bancarios, atendidos en seis agencias de la FND en todo el estado, la Agencia de Cuauhtémoc ocupa el tercer lugar a nivel nacional.

Destacó que el Consejo de Administración de la FND decidió no otorgar créditos nuevos, salvo que no otorgar los recursos pueda derivar en cartera vencida, a pesar de que hay varios casos en esta situación, no se han otorgado los créditos. “Hay varios casos de créditos revolventes que se vencen, se pagan y se deberían regresar a los tres días, pero no se han regresado, estamos esperando que nos reciba el director nacional en esta semana a fin de llegar a una solución”.

En caso de que la FND desapareciera, se habla de una afectación de más de 3 mil 300 productores con créditos, los recursos permiten la creación de 14 mil empleos y se atienden a 204 mil hectáreas. Ante ello se busca llegar a un acuerdo para que se sigan otorgando las revolvencias o bien buscar alternativas para sustituir esos créditos.

Don Arturo González mencionó que ya se han consultado algunas opciones, pero no son inmediatas, se debe seguir un proceso y análisis de caso por caso, a detalle por cuestiones de notaría, garantías líquidas o hipotecarias que tendrían que traspasarse a quien preste el servicio. “Hay opciones porque la cartera de Chihuahua es sana, lo que es atractivo para cualquier institución financiera”.

De acuerdo a los datos de la FND para 2023 se trazó la meta de colocación a nivel nacional es de $30,000 mdp, de los cuales se esperaba que Chihuahua colocara 8,000 mdp, lo que significaba una participación del 27% a nivel nacional. Recurso que está en suspenso.