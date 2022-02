Alerta CEPC sobre probables tolvaneras para mañana

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que continuará la alerta en todo el estado para este jueves 24 de febrero debido a la presencia de fuertes vientos, por lo que exhorta a la población a mantener las medidas de prevención recomendadas ante el riego de posibles accidentes ocasionados por las actuales condiciones climáticas.

Estas condiciones son generadas por un nuevo frente frío que ingresa al país por el Océano Pacífico en territorio de Baja California y Sonora, mientras que otro frente frío hace lo propio por la frontera de Texas, en un fenómeno climático que puede provocar el incremento la velocidad del viento en el estado.

Ante este pronóstico se prevé que el jueves la velocidad de viento se presentara de la siguiente manera: durante las primeras horas del día en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Casa Grandes y Janos los valores serán de 37 a 65 kilómetros por hora.

Detalló que a las 11:00 de la mañana se pronostican valores en un rango de 46 km a 37 km/h, las ráfagas de viento serán 84 km a 79 km/h. En la zona norte, particularmente en Ciudad Juárez puede alcanzar los 78 km y 46Km/h en Chihuahua.

Las temperaturas máximas se presentarán al mediodía y las mínimas a las 17:00 horas. Para Nuevo Casas Grandes se esperan (máx./mín.) 18° C/ 8°C, Madera 14° C / -1° C, Creel con 14 ° C /-1 ° C.

Para la zona centro- sur las temperaturas oscilarán en Chihuahua entre 24°C/ 9° C, Delicias 28° C/10°C, Camargo 28° /12° C, H. del Parral 24° C/ 9° C

Finalmente las zonas norte y este, con temperaturas de 15° C/8° C en Ciudad. Juárez y 20° C/10° C en Ojinaga.

Mientras que para el viernes 25 los vientos disminuirán y alcanzarán velocidad de 17 km/h y ráfagas de viento que lleguen a 39 km/h.

Las fuertes ráfagas de viento pueden provocar la presencia de tolvaneras y baja visibilidad en los entramos carreteros Juárez-Sueco-Ahumada, Ascensión-Juárez, Chihuahua-Juárez, Chihuahua-Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes- Ascensión y en la rúa Jiménez-Parral.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx./ mín.): Nuevo Casas Grandes 16° /C 4°C, Madera 12° C /-2° C, Creel con 12 ° C /-1 ° C.

Asimismo para la zona centro- sur se esperan para Chihuahua temperaturas de 21°C/ 8° C, Delicias 25° C/11°C, Camargo 20° C/12° C, H. del Parral 21° C/ 9° C.

En la zona norte y este temperaturas de 18° C/8° C en Ciudad Juárez y 25° C/12° C en Ojinaga.

Debido a las condiciones meteorológicas la CEPC pide a la población mantener las azoteas libres de objetos que puedan ser arrastrados por el viento, revisar y/o reforzar techos y tejabanes de lámina, conducir a velocidad moderada y con las luces encendidas en zonas de terracería donde pudieran registrarse tolvaneras.

También se pide alejarse de anuncios espectaculares, árboles, postes, edificios con riesgo de caer, limpiar maleza y basura de los alrededores de las viviendas, evitar depositar ramas de árboles o basura en lotes baldíos.

No encender fogatas ni quemar hierba, salir de casa solo en caso necesario y hacerlo en horas de menor intensidad del viento, no arrojar colillas de cigarro encendidas y mantenerse informados a través de los canales de comunicación oficial.

Ante cualquier situación de emergencia comunicarse al 911.