Alerta de Inglaterra de no viajar a Chihuahua es cuestión de percepción: De la Peña

Tras la alerta de viaje que emitió Reino Unido a sus ciudadanos para que eviten viajar a ciertos lugares del estado de Chihuahua, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, señaló que es una cuestión de percepción, pero señaló que en Chihuahua se trabaja para que impere la ley.

“Me parece que desde Reino Unido tendrán una impresión de lo que es el estado de Chihuahua, aquí se trabaja incansablemente por mantener el imperio de la ley y mantener los índices de seguridad por todo el estado”, dijo.

El funcionario estatal recordó que por otra parte, Estados Unidos retiró a Chihuahua de la lista de lugares peligrosos para visitar, y seguramente se trata de una cuestión de percepción.

De la Peña Grajeda, comentó que el trabajo el Gobierno del Estado, es procurar y trabajar por la seguridad de todos los días.

“Me parece que estar etiquetando a otros países sobre visitarlos o no, me parece que no es el papel del Gobierno del Estado y esa misma opinión a la inversa, tendría yo del gobierno británico”, puntualizó.

Cabe mencionar que Inglaterra pidió a sus ciudadanos que no viajen al estado de Chihuahua, sin embargo, calificó como lugares seguros, la ciudad de Chihuahua y la zona turística de Creel y las Barrancas del Cobre.