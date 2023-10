Alistan demanda colectiva contra Bienestar; daño sería por cerca de 20 mdp

La Fiscalía General de la República investiga un padrón cercano a los 4 mil beneficiarios de la Secretaría del Bienestar, quienes durante el periodo de 2021 a 2022 no recibieron su recurso y en cambio, el dinero presuntamente se cobró, lo que se estima en un monto cercano a los 20 millones de pesos.

En la carpeta identificada como 152/2023 que integró la Fiscalía de la República a petición de la denuncia del exservidor de la nación Hugo Ruiz Esparza, han logrado integrar un listado con cerca de 4 mil beneficiarios que no recibieron el pago, pero que presuntamente sí lo lograron cobrar, esto a través de firmas falsificadas, con las cuales lograron autorizar la entrega del dinero a otras personas ajenas a las beneficiarias.

De acuerdo a la evidencia que logró integrar en esa carpeta federal, se demuestra cómo personas beneficiarias de los programas del Bienestar no recibieron el recurso y en cambio a través de los recibos de Telecom se plasmaron firmas que no corresponden a las que se encuentran en la credencial de elector.

“Alguien firmó a nombre de los beneficiarios, las firmas no coinciden, las personas llegaban al Bienestar a decir que no les llegaba el pago y yo como encargado de atender las problemáticas en los pagos, me di cuenta que el pago se había liberado, pero que una persona había firmado con otra firma y se llevó el recurso” compartió.

Como ese caso, afirma que existen miles más en el estado y calcula que el daño ronda los 20 millones de pesos, sólo del periodo de 2021 a 2022, pero que la cifra podría incrementar en 2023, ahora que se incrementó el monto de los apoyos que se entregan, así como en 2024 cuando se espera otro incremento para los beneficiarios.

Hugo Ruiz, quien era trabajador del Bienestar, afirma que él logró ver la forma en que operaban el posible fraude, que por ese motivo había decidido dejar su cargo y comenzar una denuncia formal para que los responsables pudieran pagar por lo que habían cometido, lo cual sigue aún en curso ante las autoridades federales.

“A mí me tocó ver cómo las personas iban desilusionadas porque no les llegaba el pago, incluso veía cómo algunas se endeudaban y buscaban saldar sus deudas con la entrega del apoyo, pero resultaba que ya se le había pagado, pero nadie sabía a dónde se había ido el dinero, pero ya se había autorizado”, comentó el también abogado.

Ante el amplio número de afectados, ha convocado a los afectados a unirse, para generar una demanda colectiva para continuar insistiendo en que el caso se esclarezca, por lo cual ha puesto su número para que las personas que no han recibido el apoyo del Bienestar se puedan sumar a la conformación del recurso legal.

En su teléfono celular 6146107196 en el que pueden compartir la información y hablar sobre los detalles para poder iniciar una demanda colectiva que pueda reforzar la denuncia que se encuentra en la FGR.

El proceso judicial sigue su rumbo en los juzgados federales, y menciona que se han realizado diferentes diligencias para ampliar la denuncia e incluso entregó un listado de 15 personas que tienen conocimiento o podrían abonar más información por haber participado en las áreas donde se archiva esa información.