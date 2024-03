¡Alto y claro: "Ni una más"! Así se vivió la Marcha por el 8M en Chihuahua capital

Acceso a la justicia, combate a la impunidad, igualdad de género, una vida libre de violencia, así como políticas públicas reales fueron las principales exigencias que emanaron durante la Marcha 8M, que en su edición 2024 sumó a los colectivos de mujeres con discapacidad y madres de familia, concentrando a cerca de 8 mil personas.

Aunque Asamblea Feminista del estado de Chihuahua convocó a partir de las 16:00 horas en la glorieta del general Francisco Villa, desde poco antes de las 15:00 horas de este viernes comenzaron a llegar los primeros participantes a este acto que conmemoró el Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Chihuahua.

En punto de las 14:19 horas partió el movimiento feminista liderado por sobrevivientes de feminicidios, seguidas por familiares de desaparecidas y victimas de feminicidos, mujeres con discapacidad, organizadores, mujeres con niñas y niños pequeños, colectivas feministas, contingentes separatistas, mujeres en general y colectivas mixtas.

“Quisiera ser monumento para que me protejan”, “No más miedo, no más violencia”, “¿Tú qué sabes de miedo? Si no te tocó ser mujer”, “Que sean los vidrios del gobierno, no los cuerpos de las mujeres los que se quiebren”, “¿Por qué se asustan por las que luchan y no por las que mueren?, “Si me creen muy niña para protestar, también estoy muy niña para que me secuestren y maten”, fueron algunas de las leyendas y cuestionamientos plasmados mediante pancartas.

Al unísono de “Ni una más, ni una asesinada más”, los miles de caminantes avanzaron por la avenida Universidad con rumbo al Centro Histórico donde se emitieron posicionamientos de colectivos y varios testimonios.

Mujeres con discapacidad, acompañadas de mascotas, mujeres con sus hijos e inclusive adultas mayores, se sumaron a esta marcha a través de la cual se reconoce la historia de los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres y niñas que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación.

Es de mencionar que las integrantes de Revolución Atena salieron del monumento de la Adelita ubicada en la avenida Tecnológico, y posteriormente se sumaron al “mar” de gente que transitaba por la Universidad.

La solidaridad de algunos establecimientos comerciales se hizo presente, al obsequiarles botellas de agua y hasta algunas golosinas como paletas y chocolates; de hecho, varios negocios dejaron mensajes de apoyo en sus fachadas.

Mientras más avanzaban los contingentes, más fuerza tomaban las exigencias, las cuales iban acompañadas de muestras de enojo que descargaron principalmente en varios edificios públicos y privados a su paso.

Poco antes de las 17:00 horas, los primeros marchantes arribaron a la renombrada Plaza “Ni una más”, para la realización de un mitin donde además se evidenciaron con nombre y foto a varios agresores.

La representante del colectivo Morras por Palestina fue la primera en hacer uso del micrófono para resaltar que no se puede hablar de un feminismo internacionalista, sino se voltea a ver lo que ocurre y se alza la voz por las hermanas en Palestina.

Convergieron temas en mitin

“Actualmente hay más de 50 mil mujeres embarazadas en Palestina, sin acceso digno a servicios de salud, sin comida, sin agua; en el próximo mes, 10 mil de ellas van a parir entre los escombros ¡Cómo es posible que los gobiernos hayan permitido esta barbarie!”, comentaron.

“No seremos manipuladas nunca más, no tendrán nuestro silencio ¡Muera el colonialismo patriarcal! ¡Viva Palestina libre! ¡Vivan las infancias! ¡Vivan las mujeres!”, añadió la representante del colectivo.

Para finalizar su intervención, solicitó un minuto de silencio por todas las personas asesinadas en Palestina, una petición que atendieron todas las presentes.

"Porque tanto las mujeres que cuidan como las mujeres que reciben cuidados tenemos derechos", expuso Rosy Lechuga, del colectivo de Mujeres con Discapacidad.

“No somos discapacitados, somos personas con discapacidad. No somos grupos vulnerables, nos vulneran nuestros derechos. Hemos experimentado momentos muy difíciles donde nuestros derechos como familia se han visto comprometidos; sin embargo, cada desafío me ha invitado a alzar la voz, por eso estoy aquí”, refirió.

Manifestó que esta lucha no sólo es por su hija María José, sino también por Paulina de Guadalajara, Lupita de Bolivia, Vero de Cuernavaca, Karla, Diana, Valentina y Diana de Chihuahua.

“Las mujeres con discapacidad no somos diferentes aunque andemos en una silla de ruedas o aunque estemos postradas en una cama, las mujeres con discapacidad también tenemos el derecho a pronunciarnos y decir lo que estamos haciendo mal como sociedad ¡Ya basta que se vulneren nuestros derechos!”, añadió.

"No hay de otra, nos obligan a salir a las calles, tenemos mucha violencia: a todas de alguna u otra manera nos han violentado", declaró la derechohumanista Dora Villalobos.

Refirió que de acuerdo a notas periodísticas, se invirtieron cerca de 40 millones de pesos en los muros metálicos que rodearon Palacio de Gobierno, recurso que consideró, se debió destinar a la Fiscalía General del Estado para que hagan mejor su trabajo.

"Chihuahua es uno de los primeros lugares en denuncias por violencia contra la mujer, el problema es que no nos atienden, el problema es que en vez ayudarnos, nos revictimizan”, declaró ante la multitud.

Por otra parte, Villalobos destacó la gran respuesta que se registró en esta edición de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En Plaza de Armas

Por segundo año consecutivo la marcha se extendió hasta la Plaza de Armas en donde los edificios gubernamentales fueron blindados con vallas metálicas.

Ante la experiencia del año anterior, varios comerciantes tomaron sus precauciones y cerraron con antelación sus locales, mientras que otros más lo hicieron hasta el momento en el que observaron que las manifestantes nuevamente recorrerían la calle Libertad para llegar hasta la Plaza de Armas.

Luego de rodear el Palacio de Gobierno, subieron por la calle Libertad en donde gritaron igualmente sus consignas hasta llegar a su destino. A su paso, las cortinas metálicas de los comercios fueron cerradas por los encargados de los mismos, quienes buscaron salvaguardarse de los actos vandálicos.

Fueron aproximadamente 600 las mujeres que extendieron la marcha del 8M hasta las afueras de la Presidencia Municipal, en donde por más de dos horas intentaron derribar las vallas metálicas sin obtener resultado. A las afueras del Congreso del Estado, una de las consignas que más llamó la atención fue en contra de Everardo Rojas, secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos.

En contraparte, fieles de la Iglesia Católica colocaron una red con claveles en la entrada de la Catedral Metropolitana de Chihuahua a fin de hacer una cadena de oración por las mujeres desaparecidas y violentadas. También se colocaron lonas en las que les pedían disculpas a las mujeres si la Iglesia en alguna ocasión las hirió.

“La Iglesia es mi lugar seguro, no somos enemigos, TQM amiga”, se observó en una lona colocada a las afueras del templo mayor en la capital a fin de acoger a las mujeres que salieron a las calles a exigir sus derechos.

Finalmente, minutos después de las 20:00 horas, las aproximadamente cien mujeres que quedaban en el centro de la ciudad terminaron por disiparse y concluir de esa manera la manifestación.

Durante esa última hora, se lanzaron con mayor insistencia artículos con fuego al interior de las vallas metálicas que rodeaban el Palacio de Gobierno; empero, eran sofocados de inmediato por los elementos de seguridad que se encontraban al interior.

Las vallas que resguardaban los edificios y monumentos, terminaron repletas de las pancartas que portaban las protestantes en donde también reclamaron que se les cuide más a ellas que a las paredes.

Cabe destacar que el saldo final apuntó que hubo al menos un detenido: Un joven que intentó cruzar a la fuerza en un vehículo, y llevaba consigo un galón de gasolina y un cuchillo. Los hechos ocurrieron en las calles Vicente Guerrero y Juan Aldama, donde cuadras más adelante fue asegurado por agentes que lo sometieron y retiraron de la zona para luego entregarlo a las autoridades de seguridad correspondiente.