Alumna del Cobach 1 participará en competencia de robótica en Texas

La alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), Samantha Monge Ramos de 17 años, participará en el evento internacional First Robotics Competition, el cual se llevará a cabo en Houston, Texas del 17 al 20 de abril.

Este pase para la competencia lo consiguió luego de una serie de competencias eliminatorias que se realizaron a nivel regional y nacional, las cuales pasó sin problema posicionándose para acudir a finales de este mes a la competencia internacional.

Samantha, quien se encuentra cursando el sexto semestre, es presidenta de la Sociedad de Alumnos del Plantel 1 del Cobach, ha participado en numerosas competencias de robótica ganando premios y menciones especiales.

En esta edición de la competencia, a la joven alumna del Cobach le tocará participar como mentora del equipo de la categoría First Lego League (FLL), además, Samantha es integrante de los equipos de las categorías First Tech Challenger y First Robotics Competition.

En estas categorías no solo se tomará en cuenta el proyecto de impacto social con el que van a participar en la competencia, sino que se verán todos los trabajos desarrollados a lo largo de su trayectoria.

Este tipo de competencia tiene el objetivo de brindar al alumnado de secundaria y preparatoria la oportunidad de trabajar en conjunto con sus mentores, solucionando problemas comunes bajo estrictas reglas, tiempos y recursos limitados, con el fin de impulsar el trabajo grupal, liderazgo y la buena comunicación.

Los equipos que participan en esta competencia son pertenecientes a más de 100 países, quienes buscan enfrentarse al desafío de construir robots de tamaño industrial, a la vez en que recaudan fondos para cumplir sus metas.

Es de mencionar que las y los alumnos buscan diseñar una “marca” de equipo, para que se pueda promover el respeto y el aprecio hacia la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) dentro de la comunidad.

Con solo 17 años de edad, Samantha ha demostrado tener una gran determinación, así como compromiso y dedicación para lograr sus metas, cualidades que el Cobach ha reconocido y se enorgullece de estudiantes como ella, que trabajan arduamente por abrirse su camino dentro de la innovación y tecnología, logrando un futuro competitivo.