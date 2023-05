"América Latina es machista" Cónsul de Kazajistán participa en Seminario de Liderazgo Cátolico

Actualmente la mujer puede tener espacio, pero no voz total, aseguró Ángela Gándara, ex secretaria federal de la familia de Brasil y actual Cónsul Honoraria de Kazajistán, quien participa en II Seminario Internacional de Liderazgo Cátolico.

En su visita a Chihuahua por invitación de la Academia de Latinoamericana de Líderes Católicos señaló que la mujer es una fachada en muchas ocasiones, porque en el fondo sigue siendo manipulada. Si bien se ha logrado la paridad de género con el 50 por ciento en los puestos de elección, siguen siendo los hombres quienes seleccionan a la mujer que los representa.

Destacó que ve en México una gran preocupación por los derechos humanos, los valores y la corrupción, de la misma manera por la familia y proyección de la mujer para que tenga un verdadero espacio en la política.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En este sentido dijo que existe una simulación en la agenda que defiende a la mujer, donde parece que se defiende el espacio de la mujer, pero en realidad se les manipula por parte de hombres para conquistar ellos su espacio.

Dijo que América Latina es machista, por lo que las mujeres deben crear espacios de voz, por competencia y no por porcentaje.

Consideró que una de las cuestiones que ha impedido el desarrollo de la mujer, es que las políticas públicas son muy opositoras, pues si bien proyecta a la mujer en verdad la está utilizando para el éxito de sus elecciones. “Yo creo que se trabaja mucho con la manipulación de la mujer, por lo que es necesario trabajar en la cultura del respeto y la igualdad, entendiendo qué hay diferencias, trabajar el diálogo entre el hombre y mujer es decir la complementariedad”.

Destacó que hay muchas personas que promueven el enfrentamiento entre hombre y mujer para sacar ventaja, incluso señaló que el feminismo es una forma de manipulación hacia la mujer.

Se pronunció porque la mujer no sea hipersexualizada, ya que hoy en día existe una agenda de hipersexualización que reduce a la mujer a ser aparatos sexuales reproductivos, donde también se promueve el aborto.

“Es necesario que la mujer no sea un medio para otros fines y que sea más que un cuerpo, y que ella sea mejor informada para tomar decisiones”.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





La familia unida es mejor

En el tema de la familia, dijo que sorpresivamente los políticos de Chihuahua se preocupan por la familia, sobre todo en la Alcaldía, donde se cuenta con una institución vinculada a la familia, donde no se promueve el asistencialismo.

Destacó que en Brasil se ha trabajado por brindarles autonomía a las familias, por proveerles trabajo donde todos colaboren para vivir mejor y por ende el país tenga desarrollo.

La cónsul señaló que también pudo percatarse de la preocupación de los padres por la educación de sus hijos, ya que dijo que no existe la educación si la escuela y los padres no trabajan juntos.

“Hay una agenda de ideología de género, donde los padres pugnan por su derecho de acompañar y criar a sus hijos para que no tengan conflictos emocionales”.

A la vez dijo que la sexualidad debe entenderse bien para construir nuevas familias.

Como funcionaria especialista en la familia destacó que se emprendió en Brasil un programa que involucra la participación de la familia en el proyecto profesional de los hijos es importante, la reducción de la violencia doméstica y el combate al alcoholismo.

“La familia es el camino para la reducción de la pobreza”, dijo que las familias unidas trabajan mejor.

Señaló que la política familiar trabaja con las familias y en este momento hay una gran diversidad de familias y lo importante es que la relación en ellas sea de confianza.





Corrupción es un flagelo

Ángela Gándara señaló que la corrupción es un tema que a todos preocupa, “La corrupción manipula mucho desde abajo, no doy educación doy ideología de género porque cuando las personas piensan traen conflictos, después el asistencialismo donde doy cosas pero no autonomía, porque no quiero que las personas piensen”.

Ante ello dijo que es necesario purificar la política en México, porque el mayor problema de la corrupción institucional son los intereses de grupo.

Ante ello comentó que se debe trabajar con la sociedad civil, donde se muestre lo que la ciudadanía necesita, hay que insistir para cambiar el entorno, el presente y el futuro que se le quiere legar a los hijos.

Exhortó a ser una oposición responsable con ideas y propuestas, no en la confrontación porque eso sólo divide. “Tienen que creer y fomentar nuevos políticos que tengan corazón recto, porque la corrupción del corazón es un desastre, tenemos que crear personas fuertes que deseen servir al bien común y no a sus intereses”.

Señaló que en Brasil se ha emprendido el cambio, reconoce que no es inmediato pero ya se inició y no cesarán en la lucha por tener un mejor país.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La cónsul dijo que es importante promover la formación e información para seguir siendo una oposición responsable en la defensa de los derechos humanos, donde se busque el bien común.

Finalizó diciendo que dos valores importantes para el ser humano son el trabajo y la familia, por lo que llamó a los políticos a contribuir en la proyección de la mujer, “si los políticos quieren el bien común, empiecen por las familias”.

Con información de Fernando Reyes