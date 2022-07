Andrea Chávez destaca problemática del agua que afrontan los ciudadanos en el estado

Andrea Chávez, diputada Federal por Morena, encabezó el primer Conversatorio el Derecho Humano al Agua: Retos y Desafíos en Chihuahua y habló sobre los desafíos que tiene como Legisladora para ayudar a solucionar las diferentes problemáticas que existen en todo el Estado de Chihuahua.

La diputada federal contó que la idea de hacer el evento surgió tras un encuentro que tuvo en Nuevo León, donde pudo observar la problemática de carencia del vital líquido y después de escuchar la demanda ciudadana por falta de agua en Ciudad Juárez fue que decide dar iniciativa al primer Conversatorio.

“Esta iniciativa, surgió después de los recorridos que hemos venido haciendo en las colonias, sobre todo en las marginadas de Ciudad Juárez y de los 66 municipios de Chihuahua, queda claro que la más grande preocupación que tienen las familias es el acceso al agua”, comentó Andrea Chávez.

Detalló que esta problemática del agua, no es únicamente lo que carecen zonas fuera de la mancha urbana, pues también falta alumbrado público, no hay saneamiento, no hay drenaje, es decir que necesitan de los servicios básicos y el más importante, que es un derecho humano que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el derecho al agua.

“Lamentablemente hacía falta la voluntad política para hacer este tipo de eventos donde la sociedad expusiera sus desacuerdos y soluciones, ahora por eso utilizamos estos espacios, dentro de las denuncias también vienen aparejadas las felicitaciones de que se pueda hacer este primer conversatorio”, mencionó.

Como diputada dijo que están trabajando con una nueva Ley general de aguas, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta vez tocó en Juárez, pero también se visitarán municipios como Delicias y Cuauhtémoc, Ojinaga y Benavides, Coyamel del Sotol, los cuales ya han solicitado al Gobierno del Estado hacer una declaratoria de emergencia ambiental por la escasez de agua.

Dentro de la modificación de Ley de agua, la servidora pública, explicó que este es el primer ejercicio para la modificación de la ley, ya que se ha incurrido la omisión legislativa desde hace casi 10 años y desde el 2012 no se ha modificado la ley reglamentaria.

“Queremos como representantes populares brindar soluciones prácticas, es muy importante que se empiece a trabajar con la concientización del cuidado del agua porque en algunos años, vamos a empezar a ver restricciones en horarios de agua, escases en todas las zonas centrales de la ciudad, hay que generar sensibilidad para prevenir esa situación”, finalizó la diputada Andrea Chávez.