¡Anímate a donar! Busca Nariz Roja reunir 30 mdp para construir albergue para niños con cáncer

La asociación "Nariz Roja" lanzó la campaña "En busca de 300,000 amigos" con la cual se pretende que este mismo mismo número de personas, donen $100 cada una, para reunir una suma de 30 millones de pesos que se utilizarán en la construcción del albergue y escuela para niños con cáncer, en la ciudad de Chihuahua.

Alejandro Barbosa director general de la asociación civil, informó que este albergue y escuela se construirá en el terreno que gracias a las aportaciones de los chihuahuenses, se pudo adquirir el pasado mes de marzo.

Indicó que el terreno se encuentra a espaldas del Hospital Infantil de Especialidades de la ciudad de Chihuahua, y este proyecto es para brindar alojamiento a niños y sus familias que los acompañan mientras reciben su tratamiento de quimioterapia y recuperación de las mismas.

Informó que este albergue, contará con una escuela para que los niños puedan continuar sus clases mientras permanecen en recuperación.

Sobre la campaña "300 mil amigos", Barbosa comentó que se invita a la población en general a sumarse a esta causa, y con $100 que se donen por cada persona, se podrán reunir 30 millones de pesos.

Afirmó que "estamos trabajando fuerte en Chihuahua, para que este albergue y escuela para niños con cáncer, sea una realidad"

Alejandro Barbosa explicó que el terreno en el que se construirá este albergue, fue adquirido en meses pasados, y el espacio es el más grande que se ha conseguido para la construcción de lugares de atención.

"Nuestros niños con cáncer nos necesitan y la verdad no podemos quedarnos cruzados de brazos; no podemos decir que no se puede, o qué es difícil, aquí todo se puede"

Expuso que las condiciones geográficas y climáticas del estado de Chihuahua vuelve complejo la atención a los niños, principalmente para las familias con niños con cáncer, que vienen de otros municipios, en especial, de los ubicados en algunas zonas de la sierra.

Añadió que estas familias, no pueden pagar un lugar donde permanecer y con este espacio, tendrán donde hospedarse con todos los servicios, como es el agua, el clima artificial, ya sea por las altas o bajas temperaturas que registra la entidad.

El albergue también contará con espacios propios para niños que están inmunodeprimidos, esto significa, que tendrán su propia habitación (mamá e hijo).

Este albergue contempla un área de comedor, para que los niños puedan recibir los alimentos de manera adecuada y efectiva, y tengan una dieta equilibrada

Alejandro Barbosa, agregó que desafortunadamente, cuando los menores llegan con una mala nutrición o desnutrición, el resultado es un mayor riesgo.

Este albergue-escuela, tendrá área de juegos, ludoteca, área de fisioterapia, y la escuela, que es uno de los principales objetivos para evitar que los niños con cáncer que se encuentran en tratamiento, pierdan su ciclo escolar.

"Queremos que nuestros niños que están en Chihuahua también tengan servicios educativos, en este caso, escuela, a nivel primaria y secundaria, con estudios validados por la Secretaría de Educación Pública y puedan salir adelante en su proceso de vida".

Datos para apoyar:

Depósitos

BBVA Bancomer CTA. 0110098078

CLABE 012320001100980784

CAMPEONES DE LA VIDA NR AC

REFERENCIA: CHI.

O envía un mensaje de WhatsApp al número 3333310241 con tu nombre completo, y dos números telefónicos y recibirás un boleto digital para una rifa sorpresa.