Anuncia Caudillos shows de mediotiempo

El conjunto de Caudillos de Chihuahua anunció los shows de medio tiempo para los tres primeros encuentros en casa en la Temporada 2024 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), que arrancarán en un juego inaugural el próximo 2 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario, con el show “Viva las Vegas, en el duelo del estado grande contra los Jefes de Ciudad Juárez.

Desde la explanada de Paseo Central en la capital medios staff, jugadores, cuerpo técnico y directivos de la escuadra chihuahuense, se dieron cita para dar este anuncio, del que la gerente comercial de Caudillos, Viridiana Ramírez, declaró: “él equipo sigue siendo punta de lanza en todo lo que se propone, en esta ocasión renovando la alianza con Domino's Pizza, se unen a todo el show de medio tiempo”.

Además del primer show, el segundo será un tributo a la banda de rock “Kiss”, con algunos éxitos como “Rock and Roll all night”, “I was made for loving you” y “Love Gun”, un concierto acompañado de luz y pirotecnia y en el tercero representarán la historia de amor de la película “Vaselina”, en los que participarán artistas y talentos chihuahuenses, así como la presentación de las porristas del cuadro capitalino.

Por su parte, Jorge Sánchez, director de operaciones de Domino's Pizza , dijo que se reservan el anuncio del último show de la temporada, asegurando que será una presentación nunca antes vista en el municipio y dijo: ”el último show será sorpresa, nos emociona trabajar, con caudillos una organización orgullosamente chihuahuense, no solo vamos por el bicampeonato, también vamos por grandes shows de medio tiempo”.

Cabe destacar que anteriormente el club del emparrillado capitalino, anunció que en los juegos que se disputen en casa, los aficionados podrán disfrutar de shows y sorpresas en los cuatro cotejos que se jugarán en el municipio de Chihuahua.

Luego de enfrentarse en casa contra los Jefes, también como locales deberán hacerle frente el 23 de Marzo a los Mexicas, tras esto se enfrentarán a Fundidores el próximo 20 de abril, para finalmente medirse ante los Raptor en el último duelo en casa, donde tendrán un gran show que deleitará a todos los seguidores del emparrillado.

Esta campaña 2024 concluye en su etapa regular el próximo 5 de mayo, para después continuar con los play offs el 18 del mismo mes, hasta concluir con la fiesta grande del Tazón México VII, del cual la LFA estará anunciando próximamente la sede para disputar este duelo.

En el evento también integraron el presidium Ulises Galván, coordinador de las presentaciones, Mónica Martínez, entrenadora de Porristas de Caudillos, Naomi Mendoza, artista local, así como la presencia de invitados especiales.