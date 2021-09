Aporta experiencia hacia la población Luis Corral Torresdey en la coordinación de la CEPC

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua, Luis Corral Torresdey, asumió el cargo hace una semana, e inició la gestión enfocado a la proximidad hacia la ciudadanía y fortalecer la capacitación al interior de la institución gubernamental, con la experiencia de haber colaborado en eventos que marcaron la historia de la ciudad desde corporaciones como el H. Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Desde mis inicios en la Policía, siempre recordaba que mi razón de estar ahí era la ciudadanía, y el acercamiento con los ciudadanos. Lo seguí replicando en áreas de Bomberos y ahora en la Coordinación Estatal. Es la ciudadanía a quien uno sirve, y por quien está en estos lugares, para seguir resolviendo los problemas de la ciudadanía”, manifestó quien para muchos chihuahuenses ha sido un héroe sin capa, quien los ha auxiliado en los momentos más difíciles que van desde un incendio hasta desastres naturales.

Empezó su trayectoria de servicio a los nueve años de edad, en Cruz Roja Juventud, posteriormente, a los 15 años, el 29 de diciembre de 1986 abordó por primera vez una ambulancia, donde permaneció durante cuatro años más, y colaboró desde Cruz Roja en los servicios que se generaron por la tromba de septiembre de 1990. Un mes después, ingresó a las filas de la Policía Municipal, y fue en el año de 1993, cuando hizo la academia para incorporarse al Honorable Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Chihuahua.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Estuve entre Policía y Bomberos durante 30 años, desde 1990 hasta enero de este 2021, cuando concluyeron mis servicios, y llegué a la jubilación”, compartió.

En su destacada trayectoria, refirió tres eventos que marcaron su aprendizaje profesional y también su historia personal, el primero, fueron las inundaciones por la tromba de 1990; el segundo, fue el incendio de la calle Libertad, en el que perdió a dos compañeros y él estuvo a punto de perder la vida.

“Ingresamos al local tres personas, se derrumbó el edificio y quedamos atrapados, solo yo pude salir con vida, y es un hecho que me ha dejado marcado de por vida: tuve quemaduras de segundo grado en la boca, la traquea y hasta los bronquios, duramos 21 minutos adentro, se nos terminó el aire de respiración autónoma y respirar el aire caliente me causó esas quemaduras. El equipo me protegió, aunque tuve que quitarme un guante, que causó quemadura en una mano, adelante, la placa y la lámpara me quemaron en el pecho, y el equipo de respiración, me quemó alrededor de la boca y en la espalda. Estuve 15 días internado, ocho de ellos en terapia intensiva, tres meses sin voz”, refirió.

No obstante, una de las heridas más dolorosas no fue física, sino en el alma, al enterarse en un cuarto de hospital en Monterrey, después de ser retirada la intubación, que sus dos compañeros habían perdido la vida, la imposibilidad de darles el último adiós en sus funerales.

El tercer evento fue cuando participó en la brigada de ayuda por parte del Departamento de Bomberos, para auxiliar en el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, durante casi dos semanas, en un edificio colapsado ubicado en Álvaro Obregón número 286.

“Después de tantos años en servicio, es algo que rompe esquemas, muy diferentes a lo que uno generalmente está acostumbrado a tratar. En ese edificio ya no había oportunidad de rescatar personas vivas; es terrible trabajar para encontrar cuerpos”, expresó.

La Coordinación de Protección Civil debe ser un ente de coordinación hacia las demás autoridades, para ayudarlos a solventar la situación en casos que salga de lo normal, hablemos de desastres, inundación, clima extremo, entre otros, que se presenten en la entidad.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Sobre las líneas de trabajo, explicó que con la intención de permanecer en estrecho contacto con los chihuahuenses en primer lugar, se instará a instituciones, escuelas, viviendas, y ciudadanía en general a contar con su propio plan de Protección Civil, con las observaciones hechas por la Coordinación; al interior de la dependencia, se realizará trabajo de capacitación para el personal, de nivel nacional, para brindar un mejor servicio.

Esto sucederá en las cinco delegaciones que hay en el estado, en Guachochi, Creel, Buenaventura, Juárez y Chihuahua Capital.

Incendios forestales

“Esta semana empezar los viajes para hacer revisiones en cada una de las delegaciones. Hay partes importantes en aquellas áreas, como son los incendios forestales. Si bien es cierto, llevan un monitoreo por parte de Protección Civil, y brinda ayuda a las comunidades a fortalecer desde un inicio las brigadas contra incendio en los niveles municipales y estatales; cuando se salen de control, asume la Comisión Nacional Forestal”, explicó.

Mencionó que en ese sentido se les da un seguimiento de apoyo a las comunidades, y Conafor es quien convoca incluso a otras instancias, para el combate de los incendios en bosques.

Temporada invernal

El coordinador de la CEPC detalló que este martes 21, se ingresará el primer frente frío de los más de 54 que se esperan durante esta temporada invernal 2021-2022, por lo que la institución se encuentra preparándose para las situaciones que se presentan con mayor frecuencia, que son las intoxicaciones por monóxido de carbono y complicaciones por hipotermia.

“Lo que hacemos es primero coordinar a las coordinaciones de Protección Civil a que manejen esta información hacia cada uno de los municipios, para difundir información hacia la población. En cuanto a los pronósticos de temperatura, tenemos los del Servicio Meteorológico Nacional, los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua y desde luego, hacemos nuestros propios alertamientos cuando vemos que las condiciones van a poner en riesgo a la población, con avisos oportunos”, explicó.

Para finalizar, Luis Corral Torresdey exhortó a la ciudadanía a comprender a los elementos de los elementos de cuerpos de emergencia como individuos, con la carga emocional y personal con la que realizan sus servicios a favor de los habitantes del espacio dónde laboran.