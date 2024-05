Transporte, ciclovías y medio ambiente, temas en los que se enfocará David Holguín

El candidato a diputado local por el Distrito 15 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), David Holguín Baca, dio a conocer que los tres temas específicos en los que se enfocará de llegar al Congreso del Estado serán el transporte, las ciclovías y el medio ambiente, que son en los que considera tiene mayor conocimiento de causa y soluciones concretas por ofrecer a la ciudadanía.

Durante los recorridos realizados en las colonias que conforman el Distrito, destacó que no pretende prometer a los chihuahuenses cosas que no va a poder cumplir, por lo que los ejes en torno a los que se enfocará son los antes mencionados a fin de garantizar no solo que se desarrollen políticas públicas, sino que se ejerzan y se puedan palpar los resultados.

“No soy político, en el Congreso regularmente se tiene la idea de que los diputados son oficiales de todos los temas y especialistas en nada, yo propongo y pongo sobre la mesa tres puntos muy en específicos por los que voy a luchar, el tema de ciclovías y sí o sí el tema del ambiente. A eso me comprometo, no les voy a prometer nada más, no soy todólogo”.

De esa manera, ha compartido con los colonos con los que ha tenido acercamiento la critica a aquellos candidatos que prometen más de lo que su conocimiento les permite y de lo que su competencia como legisladores locales pudiera hacerlos acreedores a lograr.

Refirió que, dentro del poder legislativo es mejor repartirse el trabajo de acuerdo a las capacidades de cada diputado para poder realmente resolver las problemáticas que se tienen en la ciudad.

Compartió con la ciudadanía la importancia de no solo presentar iniciativas y aprobarlas, sino de hacer una retro alimentación en donde se llame a comparecer a los funcionarios para que brinden un informe detallado respecto a los resultados de las leyes que ellos impulsan.

“Desde el Congreso se tiene la facultad de ejercer un derecho y obligación de llamar a cuentas a los funcionarios, pues los diputados no solo deben aprobar la manera en la que se debe repartir el presupuesto, sino que tienen la obligación de exigir los resultados respecto a cómo se emplearon los recursos”, expuso en sus recorridos.

Es así como, al recordar su experiencia en torno al tema del transporte, ha estado llevando su postura respecto a esto a la ciudadanía a fin de lograr generar su confianza y que se vea traducida en el voto a su favor en la próxima contienda electoral.