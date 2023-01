Arancel no impactaría en precio de tortilla: Grupo Consultor de Mercado Agrícola

El Grupo Consultor de Mercado Agrícola (GCMA) destacó que el arancel a la exportación del maíz blanco no tendrá ningún efecto positivo para reducir el precio de la tortilla, y que sólo generará incertidumbre y especulación en el mercado.

Aparte, precisó que el decreto también viola el T-MEC, ya que en éste se estipula que ningún socio adoptará o mantendrá cualquier arancel, impuesto u otro cargo a la exportación de cualquier mercancía al territorio de otra parte, a menos que tal arancel también sea aplicado sobre esa mercancía cuando esté destinada al consumo interno.

En tanto que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), expuso que la “imposición” de un arancel de exportación al maíz no contribuirá al objetivo de estabilizar el precio del producto establecido en el decreto, y que representa un riesgo para la competitividad del país.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Se señaló que, por un lado, que el arancel puede distorsionar la conducta de los productores afectando la competitividad del sector y del país. Y, por otro lado, concordaron en que es violatorio de varios artículos del T-MEC, lo que podría dar pie a otra disputa comercial adicional.

“Si el precio de la tortilla ha aumentado, no es por falta de maíz blanco. No es necesario hacer nada para que la producción de maíz blanco se quede en México, porque ya se queda en México. Aplicar un arancel no va a bajar su precio, pero sí va a distorsionar los procesos productivos y podría abrir otro conflicto comercial”, añadieron.

Finanzas Se mantiene dólar por debajo de los 19.00 pesos

Recientemente, el gobierno mexicano anunció un impuesto temporal de 50% a la exportación de maíz blanco, decreto que fue publicado en el Diario Oficial y donde se detalla que el gravamen estará vigente hasta el 30 de junio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El argumento fue que es necesario que el grano se quede en México para garantizar abasto y estabilidad en el precio: “La oferta y producción de maíz blanco en nuestro país son factores importantes en la determinación de su precio y, por tanto, también de los diversos productos de consumo elaborados a base del mismo”, señala el texto, pero varios sectores se han pronunciado en contra de dicho arancel manifestando que no habrá impacto positivo, al contrario.