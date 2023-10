Armonizarán bolerías con la imagen del Barrio Mágico del Centro de la ciudad

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, explicó la intervención que se realizará en las cabinas para boleros que se encuentran en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, lo que armonizará con la intervención que se hace en el lugar para mejorar su imagen, y fortalecer uno de los oficios con mayor tradición y arraigo en esta capital norteña.

“Comenzamos con la remodelación de las bolerías, las anteriores tenían 10 años de haberse construido, estaban ya muy deterioradas, daban inclusive mal aspecto. Vamos a hacerlas nuevas todas, tanto las de la Plaza de Armas, como las de la Plaza Merino”, informó Marco Bonilla.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

En ese sentido, explicó que las nuevas bolerías van a tener un techo más amplio y ancho, hacia los lados, para que al bolero no le pegue todo el día el sol, para que no le pegue la lluvia, y sobre todo, para que no cuelguen periódicos, sábanas, y todo lo que se ponía y que daba una imagen no adecuada para el Centro.

Foto: Cortesía | Gobierno Municipal de Chihuahua

Así mismo, refirió que en esta administración, se trabaja en la remodelación de la calle Morelos, en la calle Juárez, en la calle Libertad, y en la Plaza Merino.

“Trabajamos en el recarpeteo de la avenida Ocampo, también en la calle Aldama, de la avenida Venustiano Carranza, hacia el oriente, hasta la calle 27; y se va a trabajar en la avenida Juárez, desde la calle 27 hasta la avenida Venustiano Carranza, y con esto, la avenida Juárez va a quedar intervenida hasta la avenida Ocampo”, mencionó el alcalde Bonilla Mendoza.

Foto: Cortesía | Gobierno Municipal de Chihuahua

Marco Bonilla adelantó que el siguiente año, hay una planeación en la que se proyecta continuar con intervenciones en la avenida Aldama.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En esta fase de la remodelación del Centro, la conclusión de la obra en su primera fase, está programada para los primeros días del mes de noviembre, debido a una recalendarización, debido a que han sido muy difíciles y complejas las labores, por la gran cantidad de peatones y de automóviles que circulan por el Centro, detalló el presidente municipal de Chihuahua.

Para finalizar, adelantó que próximamente, se espera la realización de varios eventos relevantes para la ciudad de Chihuahua, en este sector de la zona Centro como actividades relacionadas con el Festival Internacional Chihuahua, el próximo mes de noviembre, la Exposición Comercial por el Buen Fin, y para cerrar el año, la Exposición Comercial Navideña.