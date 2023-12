Atiende Hospital Infantil a 23 niños migrantes de julio a octubre de 2023

De julio a octubre de 2023, el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua atendió a 23 niñas y niños migrantes, así lo informó la directora del centro médico, Sandra Caraveo.

Añadió que de los últimos casos recibidos, tres ameritaron hospitalización, por tratarse de urgencias, aunque fueron urgencias clasificadas como "no complicadas", por lo que egresaron del nosocomio satisfactoriamente.

La directora del Hospital Infantil expuso que entre los casos recibidos se brindó atención a menores con cuadros de neumonía y otros del sistema respiratorio.

Cabe destacar, que la atención que se brinda a niños migrantes no forma parte de algún programa especial, pues se atiende como a cualquier persona que no cuenta con seguridad social incluso quienes cuentan con ella pero son referidos por no poder darles atención en la institución a la que están afiliados.

La directora del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, señaló que en costo monetario, estas atenciones significaron un monto de alrededor de 93 mil pesos.

De igual manera, señaló que el mes en que más cantidad de pacientes migrantes se han atendido fue septiembre con 11 menores, que eran familiares, provenientes de Venezuela.

Agregó que las atenciones, fueron básicamente por padecimientos respiratorios.

De manera general las niñas y los niños en Chihuahua presentan afecciones respiratorias en la época de invierno así como enfermedad relacionadas con las altas temperaturas en época de calor como pueden ser deshidratación diarreas entre otras.

Entre las principales causas de hospitalización, señaló que se encuentran los casos de sepsis que ocurren por una amplia gama de infecciones.

Agregó que en el Hospital Infantil, se trabaja por atender a la población infantil que así lo requiera, tanto quienes no cuentan con seguridad social, como derechohabiencia por parte del Ichisal y aquellos casos en que instituciones como el IMSS e ISSSTE, no cuentan con lo necesario para atender a las niñas y niños.