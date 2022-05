Autoridades entregan apoyos, pero no ayudan a apagar incendio en Bocoyna: ejidatarios

Ejidatarios que cumplieron 19 días en las labores continuas para erradicar el incendio forestal en El Ranchito, ubicado dentro del municipio de Bocoyna, aseguraron que las autoridades estatales como Protección Civil y el area Forestal, solo acudieron a realizar la entrega de aguas y apoyos para los ejidatarios que trabajan en el incendio y no hicieron nada para auxiliarlos a apagar el mismo.

“Si vinieron el viernes y jueves a hacer entregas de apoyos, vinieron a tomar la foto pero no fueron capaces de acompañarnos al incendio, nosotros seguimos trabajando solos, andamos todos los compañeros trabajando y no sé porque las autoridades no son capaces de apoyarnos en estas labores, cuando tienen recursos, herramientas y la capacidad, pero en cambio se retiraron” comentó Roció Pérez, quien es una de las ejidatarias que trabaja en el lugar.

Sobre estos hechos, la Vocera de la Coordinadora Estatal de Protección Civil, Carolina Mesta, informó que durante la semana pasada, acudió el personal de la dependencia para hacer entrega de insumos para la zona, por lo que negó que no se les haya apoyado a los ejidatarios, según habían declarado en repetidas ocasiones a este medio de comunicación.

Por otra parte los ejidatarios, compartieron imágenes del día jueves y viernes en las labores de “barrido” de los cerros, donde buscan terminar con el paso de las llamas, pero hasta el momento no han podido controlar el paso del incendio y a la fecha ni una sola autoridad los ha acompañado a intervenir en el incendio.

El incendio forestal en Bocoyna, inició en una zona conocida como “Mascaritas” y “El Ranchito”, donde ante la falta de atención del fuerte incendio, fueron los ejidatarios del lugar, los que acudieron e iniciar con las labores correspondientes para terminar con el incendio ya que se encontraba incluso amenazando con llegar a algunas comunidades pobladas.

Con herramientas, sin equipo y con poca capacitación en materia de incendio forestal, están trabajando día a día en sofocar el incendio, sin embargo, con el paso de 15 días no han podido controlar el incendio forestal, ya que se ha descontrolado en diversas ocasiones y sigue consumiendo varias hectáreas de área natural.

De acuerdo a los ejidatarios, las jornadas laborales que están entregando en los diversos cerros, van desde las 17 horas hasta las 12 horas del medio día siguiente, es decir que pasan la noche en el incendio y parte del día tratando de combatir las llamas que se han mantenido activas durante varios días consecutivos.

Rocío Pérez, quien se ha convertido en la portavoz de los ejidatarios que trabajan en esa zona de Bocoyna de forma voluntaria para terminar con el incendio forestal, dijo que hasta el momento ni una sola autoridad de los tres niveles de gobierno ha participado en los trabajos de combate al incendio.

Y parte de la evidencia han sido la serie fotográfica de todos los voluntarios que han trabajado en cada uno de los días, donde no se perciben trabajadores de Conafor, Protección Civil, Secretaría de Desarrollo Rural, entre otras dependencias que pueden participar y ayudar a que termine este incendio forestal.

