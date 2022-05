Auxilian elementos de la Policía Municipal a hombre que intentó terminar con su vida

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que dos agentes de la corporación, realizaron un exitoso rescate de un hombre que intentaba terminar con su vida, lanzándose de un puente ubicado entre la avenida Politécnico Nacional y Periférico de la Juventud.

Chihuahua Brindarán centros comunitarios del Gobierno Municipal atención psicológica

El policía tercero Gerardo Montana Álvarez y el policía segundo Luis Carlos Rivera, fueron los héroes que reaccionaron ante una llamada de auxilio, y así, evitar que un hombre terminara con su vida el pasado viernes 6 de mayo, alrededor de las 2:30 am, justo cuando ambos agentes se encontraban dando sus respectivos patrullajes diarios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Tras recibir la llamada por parte de la radio operadora, el policía Gerardo Montana llegó primero al lugar para dialogar con el hombre, por lo que éste reaccionó de manera molesta e intentó alejar al agente y lo amenazó de saltar, si se acercaba.

Posteriormente, arribó el policía Luis Carlos Rivera en apoyo para intentar disuadir al individuo, quién finalmente confesó que pasaba por un mal momento en su vida, con sus familiares y amigos, por lo que pensó que esta sería una solución a dichos problemas.

Ambos agentes de seguridad pública se comunicaban entre señas mientras el hombre les contaba su situación, y en un acto de reacción inmediata, ambos policías lograron asegurar a la persona de manera exitosa.

Le ofrecieron ayuda y lo trasladaron a la comandancia para que dialogara con la trabajadora social, para que conociera su situación y determinar enviarlo a un centro de atención psicológica o médica, según su necesidad.

El policía tercero, Gerardo Montana Álvarez, comentó que es una satisfacción muy grande salvar una vida y no poner en riesgo a las demás personas que pasaban por el lugar; “A mí me gusta mi trabajo y me gusta ayudar a las personas, y cuando está en mis manos poder ayudarlos, es lo que me gusta hacer”, expresó.

Por su parte, el policía segundo, Luis Carlos Rivera, manifestó que se siente bien el momento en el que ya tienes a la persona segura, así como también compartió que el ama su vocación por ayudar siempre, además de que es satisfactorio ayudar a gente que ni si quiera conoce.